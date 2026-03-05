Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ проаналізує низку важливих та актуальних для громадян України питань. Зокрема, йтиметься про зростання цін на пальне та загострення ситуації на Близькому Сході.

Переглянути ефір з Олексієм Кущем можна на каналі Новини.LIVE у YouTube у четвер, 5 березня.

Про що говоритиме в ефірі Олексій Кущ

Аналітик в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

глобальні геополітичні ризики та економічні наслідки конфліктів у регіоні Близького Сходу, зокрема Ірану;

роль Китаю, США та Європи у світовій економіці;

потенційні впливи на енергетичні ринки, міграцію та внутрішню економічну ситуацію України;

Нова заява російського диктатора Путіна;

Економіка Європи на межі рецесії;

Китай тисне на ЄС;

Азербайджан хочуть втягнути у війну.

Зазначимо, що ситуація на Близькому Сході загострюється. Іран вперше атакував Азербайджан безпілотниками — один з дронів влучив у будівлю термінала аеропорту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав іранську атаку "терористичним актом" й оголосив про бойову готовність.