Про що говоритиме в ефірі Олексій Кущ
Аналітик в ефірі детально розкриватиме наступні теми:
- глобальні геополітичні ризики та економічні наслідки конфліктів у регіоні Близького Сходу, зокрема Ірану;
- роль Китаю, США та Європи у світовій економіці;
- потенційні впливи на енергетичні ринки, міграцію та внутрішню економічну ситуацію України;
- Нова заява російського диктатора Путіна;
- Економіка Європи на межі рецесії;
- Китай тисне на ЄС;
- Азербайджан хочуть втягнути у війну.
Зазначимо, що ситуація на Близькому Сході загострюється. Іран вперше атакував Азербайджан безпілотниками — один з дронів влучив у будівлю термінала аеропорту.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав іранську атаку "терористичним актом" й оголосив про бойову готовність.