Україна
Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем
Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

05 березня 2026 р. 20:00

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ проаналізує низку важливих та актуальних для громадян України питань. Зокрема, йтиметься про зростання цін на пальне та загострення ситуації на Близькому Сході.

Переглянути ефір з Олексієм Кущем можна на каналі Новини.LIVE у YouTube у четвер, 5 березня.

Про що говоритиме в ефірі Олексій Кущ

Аналітик в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

  • глобальні геополітичні ризики та економічні наслідки конфліктів у регіоні Близького Сходу, зокрема Ірану;
  • роль Китаю, США та Європи у світовій економіці;
  • потенційні впливи на енергетичні ринки, міграцію та внутрішню економічну ситуацію України;
  • Нова заява російського диктатора Путіна;
  • Економіка Європи на межі рецесії;
  • Китай тисне на ЄС;
  • Азербайджан хочуть втягнути у війну.

Зазначимо, що ситуація на Близькому Сході загострюється. Іран вперше атакував Азербайджан безпілотниками — один з дронів влучив у будівлю термінала аеропорту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав іранську атаку "терористичним актом" й оголосив про бойову готовність.

20:42 Ситуація зі світлом в Одесі завтра — якими будуть графіки

20:22 Російських туристів виганяють з круїзу у Катарі через війну на Сході

20:10 Зеленський зробив заяву щодо продовження тристоронніх перемовин

20:07 Як обрати найкращі криптобіржі у 2026 році

20:00 Протермінований ВОД — чи можуть забронювати

