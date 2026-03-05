Відео
Україна
Іран вперше атакував Азербайджан — ефір Вечір.LIVE
Іран вперше атакував Азербайджан — ефір Вечір.LIVE

Іран вперше атакував Азербайджан — ефір Вечір.LIVE

05 березня 2026 р. 18:00

Іран вперше атакував Азербайджан безпілотниками, внаслідок чого є поранені серед цивільних. Один з іранських дронів влучив у будівлю термінала аеропорту Нахічеваня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 5 березня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
  • старший науковий співробітник Тель-авівського Університету, політичний експерт Аркадій Мільман;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос;
  • народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова;
  • економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Нагадаємо, що 4 березня Іран запустив балістичну ракету у напрямку Туреччини. Сили протиповітряної оборони НАТО збили ціль.

Крмі того, 4 березня Іран атакував Дубай. Поблизу порту Джебель-Алі знайшли уламки російського дрона "Герань-2".

 

Україна пропонує обмін досвідом збиття дронів на ППО — ефір День.LIVE

Україна пропонує обмін досвідом збиття дронів на ППО — ефір День.LIVE

05 березня 2026 р. 13:00
Україна допоможе країнам Близького Сходу у війні — ефір Ранок.LIVE

Україна допоможе країнам Близького Сходу у війні — ефір Ранок.LIVE

05 березня 2026 р. 08:00
Як Київ пережив зиму та ситуація на Троєщині — ефір Київський час

Як Київ пережив зиму та ситуація на Троєщині — ефір Київський час

04 березня 2026 р. 19:00
США планують довести війну в Ірані "до кінця" — ефір Вечір.LIVE

США планують довести війну в Ірані "до кінця" — ефір Вечір.LIVE

04 березня 2026 р. 18:20
В Україні дорожчає пальне та зростає курс валют — ефір День.LIVE

В Україні дорожчає пальне та зростає курс валют — ефір День.LIVE

04 березня 2026 р. 13:11
Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір Ранок.LIVE

04 березня 2026 р. 08:00
Зеленський заявив про допомогу Близькому Сходу — ефір Вечір. LIVE

Зеленський заявив про допомогу Близькому Сходу — ефір Вечір. LIVE

03 березня 2026 р. 18:15
Зеленський назвав нові країни для переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Зеленський назвав нові країни для переговорів з РФ — ефір День.LIVE

03 березня 2026 р. 13:00

