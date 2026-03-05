Іран вперше атакував Азербайджан безпілотниками, внаслідок чого є поранені серед цивільних. Один з іранських дронів влучив у будівлю термінала аеропорту Нахічеваня.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 5 березня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
- старший науковий співробітник Тель-авівського Університету, політичний експерт Аркадій Мільман;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос;
- народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова;
- економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.
Нагадаємо, що 4 березня Іран запустив балістичну ракету у напрямку Туреччини. Сили протиповітряної оборони НАТО збили ціль.
Крмі того, 4 березня Іран атакував Дубай. Поблизу порту Джебель-Алі знайшли уламки російського дрона "Герань-2".