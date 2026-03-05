Іран вперше атакував Азербайджан безпілотниками, внаслідок чого є поранені серед цивільних. Один з іранських дронів влучив у будівлю термінала аеропорту Нахічеваня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 5 березня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;

старший науковий співробітник Тель-авівського Університету, політичний експерт Аркадій Мільман;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос;

народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова;

економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Нагадаємо, що 4 березня Іран запустив балістичну ракету у напрямку Туреччини. Сили протиповітряної оборони НАТО збили ціль.

Крмі того, 4 березня Іран атакував Дубай. Поблизу порту Джебель-Алі знайшли уламки російського дрона "Герань-2".