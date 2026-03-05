Президент України Володимир Зеленський дав доручення відправити на Близький Схід українських експертів, які допоможуть протидіяти іранським ударним безпілотникам. Таке завдання він дав главі МЗС, а також розвідці, міністру оборону та військовим командуванням разом з секретарем РНБО.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 5 березня

В ефірі обговорять ситуацію на фронті, зокрема ризики активізації наступу в Покровсько-Мирноградській агломерації, окремі дані про воєнні злочини й застосування боєприпасів з хімічними речовинами. Окремо поговорять про удари по цілях у районі Новоросійська, події в Криму, підводне розмінування та інциденти з судноплавством у Середземному морі. Також говоритимуть про українських біженців у ЄС, сценарії повернення і дискусію про дефіцит робочої сили та можливу трудову міграцію в Україну.

Далі у фокусі буде загострення бойових дій на Близькому Сході, політичні сигнали зі США та Європи й вплив кризи на безпеку та переговорний контекст для України. На завершення експерти прокоментують економічні зміни: яка ситуація на АЗС, рекордні курси долара та євро, інфляційні ризики, а також що буде з енергетикою.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон", солдат

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України

Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики"

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій

Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин

Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя

Також читайте про те, як українські дрони завойовують ринок та як досвід війни в Україні допомагає їх вдосконалювати і вести бойові дії по-новому.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що може припинити достроково постачання газу в ЄС через війну з Іраном.