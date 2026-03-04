Відео
Відео

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір Ранок.LIVE

04 березня 2026 р. 08:00

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали головний сержант 93ї ОМБр "Стохід" Віталій Пʼясецький, політолог-міжнародник Тарас Семенюк, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вʼячеслав Потапенко, очільник Комітету економістів України Андрій Новак, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 років) Степан Гавриш, політолог Олександр Буряченко та спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву лідера США Дональда Трампа, що припинення війни Росії проти України залишається одним з головних пріоритетів його політики. Він висловив сподівання, що мирне врегулювання стане можливим.

"Це питання перебуває дуже високо в списку", — зазначив глава Білого дому.

Нагадаємо, Трамп розкритикував 46-го лідера США Джо Байдена за допомогу Україні. Він наголосив, що Київ отримував зброю безкоштовно.

А український лідер Володимир Зеленський назвав Трампа єдиною людиною, яка може зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

