Ведуча Настя Рейн провела інтерв’ю з народним депутатом від партії "Слуга народу", головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Під час розмови обговорили роботу Верховної Ради в умовах війни, економічні рішення, підтримку бізнесу та соціальні питання.

Повний випуск бесіди дивіться у п'ятницю, 27 лютого, на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Інтерв'ю з Гетманцевим — основні тези

Гість студії заявив, що чинний склад Верховної Ради поступово вичерпує свій потенціал, однак наголосив: суспільство очікує від парламенту передусім рішень, спрямованих на порятунок країни в умовах війни, а не політичних суперечок. За його словами, політичні відносини варто з’ясовувати вже у мирний час.

Окрему увагу депутат приділив економічним змінам. Він повідомив, що держава надала бізнесу можливість відмовитися від другого підпису в первинних документах, що має спростити ведення господарської діяльності та зменшити бюрократичне навантаження.

Також Гетманцев звернув увагу на соціальні виклики. В Україні, за його словами, налічується понад 160 тисяч сімей, які виховують дітей з інвалідністю, тому держава повинна спростити процедури підтвердження інвалідності та отримання відповідної допомоги.

Парламентарій зазначив, що вже у березні Верховна Рада може ухвалити у першому читанні законопроєкт, необхідний для виконання вимог щодо отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Гетманцев торкнувся і теми тіньової економіки. Він заявив, що лише 22% квітів в Україні імпортуються легально, що свідчить про значний рівень нелегального ринку. Також депутат прокоментував нещодавні обшуки у мережі магазинів "Ябко", зазначивши, що правоохоронні органи повинні діяти виключно в межах закону.

Окремо він наголосив на масштабах руйнувань через війну — в Україні пошкоджено або знищено близько 2,5 мільйона домогосподарств. За його словами, для українських біженців ключовими питаннями залишаються забезпечення житлом і можливістю працевлаштування.

Інтерв’ю також торкнулося міжнародної ситуації та перспектив мирних переговорів, у межах яких, як зазначалося, усім сторонам незабаром доведеться ухвалювати остаточні рішення.

