Україна
Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE
Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2026 р. 08:00

Президент України Володимир Зеленський увечері 25 лютого провів розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Глава держави заявив, що на дзвінку також були порисутні представники Президента Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Про це й не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 26 лютого

У День спротиву окупації Криму в ефірі говоритимуть про ситуацію на фронті та проблематику рекрутингу і СЗЧ, зокрема на тлі теми Starlink і звернень військових. Далі у фокусі буде міжнародний трек: контакти Зеленського з Трампом, переговорні сигнали щодо територій і роль лідерського рівня, а також позиції Словаччини й Угорщини навколо "Дружби" та санкцій.

Окремо обговорять держполітику щодо молоді й спорту, роботу Верховної Ради під час воєнного стану, фінансову підтримку та соціальні рішення від кредиту ЄС до індексації пенсій і відновлення тепла.

Гості ефіру:

  • Руслан Капінус, старший навідник 2 батареї САДн 54 ОМБр ім. Івана Мазепи, старший солдат
  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"
  • Ірина Борзова, народна депутатка "Слуга Народу", членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики
  • Ігор Когут, політолог, директор Українського парламентського інституту
  • Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків держбюджету Комітету ВРУ з питань бюджету
  • Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента"
  • Петро Олещук, політолог
  • Сергій Соболєв, народний депутат "Батьківщина", комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ

Нагадаємо, вчора, 25 лютого, Володимир Зеленський доручив СБУ очистити структуру від працівників, які працюють не на інтереси України.

Також Володимир Зеленський розповів деталі про зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова з посланцями США.

06:12 Новий стандарт — чим дивує кухня акторки Александри Даддаріо (фото)

06:33 Знищені РФ будинки та квартири — порядок компенсацій від держави

24 лютого

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

06:55 Тисячі вбитих — на Майдані порахували прапорці за загиблими

06:33 Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

06:19 Бізнес під обстрілами — що рятує економіку прифронтових регіонів

04:37 Хронологія війни — фото та відео перших днів, які увійшли в історію

21 лютого

06:33 Українська мова як символ ідентичності — як почати вивчати з нуля

20 лютого

06:33 Герої України — хто, на думку одеситів, заслуговує на цей статус

18 лютого

06:33 Вартість продуктів на одеському Привозі — що подорожчало у лютому

17 лютого

06:33 Грошей на все не вистачає — що кажуть одесити про свої зарплати

