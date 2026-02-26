Президент України Володимир Зеленський увечері 25 лютого провів розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Глава держави заявив, що на дзвінку також були порисутні представники Президента Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Про це й не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 26 лютого

У День спротиву окупації Криму в ефірі говоритимуть про ситуацію на фронті та проблематику рекрутингу і СЗЧ, зокрема на тлі теми Starlink і звернень військових. Далі у фокусі буде міжнародний трек: контакти Зеленського з Трампом, переговорні сигнали щодо територій і роль лідерського рівня, а також позиції Словаччини й Угорщини навколо "Дружби" та санкцій.

Окремо обговорять держполітику щодо молоді й спорту, роботу Верховної Ради під час воєнного стану, фінансову підтримку та соціальні рішення від кредиту ЄС до індексації пенсій і відновлення тепла.

Гості ефіру:

Руслан Капінус, старший навідник 2 батареї САДн 54 ОМБр ім. Івана Мазепи, старший солдат

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"

Ірина Борзова, народна депутатка "Слуга Народу", членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики

Ігор Когут, політолог, директор Українського парламентського інституту

Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків держбюджету Комітету ВРУ з питань бюджету

Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

Петро Олещук, політолог

Сергій Соболєв, народний депутат "Батьківщина", комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ

Нагадаємо, вчора, 25 лютого, Володимир Зеленський доручив СБУ очистити структуру від працівників, які працюють не на інтереси України.

Також Володимир Зеленський розповів деталі про зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова з посланцями США.