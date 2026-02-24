До Києва 24 лютого з візитом прибуде низка світових лідерів. Приїзди іноземних делегацій присвячені четвертій річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Роковини повномасштабного вторгнення РФ

Зазначимо, що сьогодні до Києва прибудуть глави країн, урядів та міністри різних держав. Вони хочуть висловити підтримку нашій країні у четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас Кирило Буданов пояснив, з чим Україна входить у п'ятий рік великої війни. За його словами, ми маємо надію, що цьогоріч війна таки закінчиться.