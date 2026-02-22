Відео
Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція
Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

22 лютого 2026 р. 21:09

Зимові Олімпійські ігри, які проходили в Італії, завершилися. Цього дня в місті-співгосподарі Кортіна-д'Ампеццо урочисто згас олімпійський вогонь, що означає закриття однієї з найголовніших спортивних подій світу.

Дивіться церемонію закриття Олімпіади-2026 на Новини.LIVE.

Церемонія закриття Зимових Олімпійських ігор-2026

Змагання тривали з 6 по 22 лютого в двох італійських містах — Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. На церемонії закриття остаточно підіб'ються підсумки змагань спортсменів на Олімпіаді-2026.

Новини.LIVE розповідали, що заплановано на вечір останнього дня Олімпійських ігор-2026 та кого обрали прапороносцями серед українських представників.

Нагадаємо, що для збірної України зимові змагання в Італії були одними з найгірших в історії, адже втретє ми не здобули жодної медалі.

Також не обійшлося й без скандалів. Зокрема, українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікував МОК через шолом пам'яті з зображеннями вбитих Росією українських спортсменів.

Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

20 лютого 2026 р. 21:00
Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

20 лютого 2026 р. 18:03
Україна не розглядатиме вивід військ з Донбасу — ефір День.LIVE

Україна не розглядатиме вивід військ з Донбасу — ефір День.LIVE

20 лютого 2026 р. 13:00
Зеленський анонсував нові енергетичні рішення — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував нові енергетичні рішення — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

19 лютого 2026 р. 18:00
Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

19 лютого 2026 р. 13:30
Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

19 лютого 2026 р. 08:00
Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

18 лютого 2026 р. 19:00

