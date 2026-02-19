Відео
Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE
Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

19 лютого 2026 р. 08:00

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемовини наразі не принесли очікуваних результатів. Однак Київ розраховує на подальший діалог із російською стороною.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 19 лютого.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" підполковник Віталій Міловідов;
  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;
  •  директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
  • військовий експерт Іван Тимочко;
  •  експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов;
  • депутат Харківської міськради Микита Роженко;
  •  міністерка освіти і науки України (2016-2019 роки) Лілія Гриневич.

Нагадаємо, що після закінчення переговорів у Женеві 18 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі результат недостатній.

Натомість речниця Білого дому Керолайн Лівітт сказала, що під час тристоронніх перемовин України, США та РФ вдалося досягти значного прогресу.

08:20 В Україні заснували щорічну премію для енергетиків — яка винагорода чекає

08:09 Наступні переговори відбудуться також у Швейцарії — Зеленський

08:07 Росіяни поранили дитину в Запорізькій області

08:00 Підтримка від Карітас у лютому — де доступна тим, кому 60+

08:00 Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

07:31 Зеленський пояснив, чому вибори за 1–2 тижні неможливі

07:15 Більший дохід у Польщі — в які зміни вигідніше працювати у 2026 році

07:01 Онлайн-розрахунки у ПриватБанку — коли варто змінити ліміт

06:30 Ціни на зерно — яка пшениця почала додавати у ціні наприкінці зими

06:30 Розшук ТЦК — чи можна вступити до аспірантури

08:20 В Україні заснували щорічну премію для енергетиків — яка винагорода чекає

08:09 Наступні переговори відбудуться також у Швейцарії — Зеленський

08:07 Росіяни поранили дитину в Запорізькій області

08:00 Підтримка від Карітас у лютому — де доступна тим, кому 60+

07:31 Зеленський пояснив, чому вибори за 1–2 тижні неможливі

07:15 Більший дохід у Польщі — в які зміни вигідніше працювати у 2026 році

07:01 Онлайн-розрахунки у ПриватБанку — коли варто змінити ліміт

06:30 Ціни на зерно — яка пшениця почала додавати у ціні наприкінці зими

06:30 Розшук ТЦК — чи можна вступити до аспірантури

06:16 МЗС України закликало заборонити символіку РФ на Паралімпіаді

06:33 Вартість продуктів на одеському Привозі — що подорожчало у лютому

17 лютого

06:33 Грошей на все не вистачає — що кажуть одесити про свої зарплати

14 лютого

06:33 День святого Валентина — як до нього ставляться одесити

13 лютого

06:33 День закоханих наближається — як змінилася ціна на квіти в Одесі

12 лютого

06:33 Виснажений ґрунт та зледеніння — чи буде врожай на Одещині у 2026

11 лютого

06:33 Овочі як м'ясо — ціна продуктів на Київському базарі в Одесі

9 лютого

20:39 Участь України в євробаченні 2026 — ставлення одеситів до нацвідбору

7 лютого

06:33 Перейменування Хаджибея в Одесу — міф та історична реальність

6 лютого

15:17 День народження Зеленської — що побажали першій леді одесити

06:29 Олені Зеленській 48 — дружина та Першa леді у цитатах президента

Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

18 лютого 2026 р. 19:00
У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE

У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE

18 лютого 2026 р. 18:00
Нові подробиці про переговорний процес — ефір День.LIVE

Нові подробиці про переговорний процес — ефір День.LIVE

18 лютого 2026 р. 13:15
У Женеві стартує другий день перемовин України — ефір Ранок.LIVE

У Женеві стартує другий день перемовин України — ефір Ранок.LIVE

18 лютого 2026 р. 08:00
Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

17 лютого 2026 р. 18:13
Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

17 лютого 2026 р. 13:00
Відомі нові подробиці про переговори в Женеві — ефір Ранок.LIVE

Відомі нові подробиці про переговори в Женеві — ефір Ранок.LIVE

17 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

16 лютого 2026 р. 17:50

