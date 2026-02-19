Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемовини наразі не принесли очікуваних результатів. Однак Київ розраховує на подальший діалог із російською стороною.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 19 лютого.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" підполковник Віталій Міловідов;

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;

військовий експерт Іван Тимочко;

експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов;

депутат Харківської міськради Микита Роженко;

міністерка освіти і науки України (2016-2019 роки) Лілія Гриневич.

Нагадаємо, що після закінчення переговорів у Женеві 18 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі результат недостатній.

Натомість речниця Білого дому Керолайн Лівітт сказала, що під час тристоронніх перемовин України, США та РФ вдалося досягти значного прогресу.