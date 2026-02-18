Новий раунд мирних тристоронніх переговорів у Женеві пройде сьогодні, 18 лютого. Київ очікує на предметну роботу щодо гуманітарних та безпекових питань для досягнення стійкого миру.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

В ефірі обговорять ситуацію на Вовчанському напрямку та вплив погоди на фронт, рекрутинг, навчання й СЗЧ, а також зарплати військовим і виклики для жінок у ЗСУ. Окремо гості розкажуть про оновлення з півдня та Запорізького напрямку, втрати РФ, перекидання техніки й спроби запуску аналогів Starlink, плюс попередження про загрозу ударів у мороз.

У внутрішньому блоці говоритимуть про стан доріг і небезпеку бурульок, проблеми з відновленням тепла в Києві, переговори в Женеві та заяви щодо можливих виборів. Також піднімуть справу Галущенка, питання роботи ТЦК і бодікамер, умови повернення з першого СЗЧ, ситуацію в Хотінській громаді на Сумщині, бюджетні ризики та перспективи енергосистеми щодо відключень.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Руслана Богдан, офіцерка відділення комунікації 57 ОМРБр

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник

Оксана Савчук, народна депутатка, комітет з питань транспорту та інфраструктури

Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини НААУ

Микола Торяник, голова Хотінської громади, Сумська область

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини

Іван Крулько, народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови комітету ВРУ з питань бюджету

Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України

Нагадаємо, в США назвали головне проблемне питання, яке не можуть досі узгодити на переговорах.

Також секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про результати роботи першого дня переговорів в Женеві.