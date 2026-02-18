Новий раунд мирних тристоронніх переговорів у Женеві пройде сьогодні, 18 лютого. Київ очікує на предметну роботу щодо гуманітарних та безпекових питань для досягнення стійкого миру.
Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE
В ефірі обговорять ситуацію на Вовчанському напрямку та вплив погоди на фронт, рекрутинг, навчання й СЗЧ, а також зарплати військовим і виклики для жінок у ЗСУ. Окремо гості розкажуть про оновлення з півдня та Запорізького напрямку, втрати РФ, перекидання техніки й спроби запуску аналогів Starlink, плюс попередження про загрозу ударів у мороз.
У внутрішньому блоці говоритимуть про стан доріг і небезпеку бурульок, проблеми з відновленням тепла в Києві, переговори в Женеві та заяви щодо можливих виборів. Також піднімуть справу Галущенка, питання роботи ТЦК і бодікамер, умови повернення з першого СЗЧ, ситуацію в Хотінській громаді на Сумщині, бюджетні ризики та перспективи енергосистеми щодо відключень.
Гості ефіру Ранок.LIVE
- Руслана Богдан, офіцерка відділення комунікації 57 ОМРБр
- Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник
- Оксана Савчук, народна депутатка, комітет з питань транспорту та інфраструктури
- Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини НААУ
- Микола Торяник, голова Хотінської громади, Сумська область
- Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини
- Іван Крулько, народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови комітету ВРУ з питань бюджету
- Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України
Нагадаємо, в США назвали головне проблемне питання, яке не можуть досі узгодити на переговорах.
Також секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про результати роботи першого дня переговорів в Женеві.