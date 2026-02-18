Відео
Україна
У Женеві стартує другий день перемовин України — ефір Ранок.LIVE
У Женеві стартує другий день перемовин України — ефір Ранок.LIVE

У Женеві стартує другий день перемовин України — ефір Ранок.LIVE

18 лютого 2026 р. 08:00

Новий раунд мирних тристоронніх переговорів у Женеві пройде сьогодні, 18 лютого. Київ очікує на предметну роботу щодо гуманітарних та безпекових питань для досягнення стійкого миру. 

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 

В ефірі обговорять ситуацію на Вовчанському напрямку та вплив погоди на фронт, рекрутинг, навчання й СЗЧ, а також зарплати військовим і виклики для жінок у ЗСУ. Окремо гості розкажуть про оновлення з півдня та Запорізького напрямку, втрати РФ, перекидання техніки й спроби запуску аналогів Starlink, плюс попередження про загрозу ударів у мороз.

У внутрішньому блоці говоритимуть про стан доріг і небезпеку бурульок, проблеми з відновленням тепла в Києві, переговори в Женеві та заяви щодо можливих виборів. Також піднімуть справу Галущенка, питання роботи ТЦК і бодікамер, умови повернення з першого СЗЧ, ситуацію в Хотінській громаді на Сумщині, бюджетні ризики та перспективи енергосистеми щодо відключень.

Гості ефіру Ранок.LIVE

  • Руслана Богдан, офіцерка відділення комунікації 57 ОМРБр
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник
  • Оксана Савчук, народна депутатка, комітет з питань транспорту та інфраструктури
  • Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини НААУ
  • Микола Торяник, голова Хотінської громади, Сумська область
  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини
  • Іван Крулько, народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови комітету ВРУ з питань бюджету
  • Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України

Нагадаємо, в США назвали головне проблемне питання, яке не можуть досі узгодити на переговорах.

Також секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про результати роботи першого дня переговорів в Женеві.

Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

17 лютого 2026 р. 18:13
Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

17 лютого 2026 р. 13:00
Відомі нові подробиці про переговори в Женеві — ефір Ранок.LIVE

Відомі нові подробиці про переговори в Женеві — ефір Ранок.LIVE

17 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

16 лютого 2026 р. 17:50
Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

16 лютого 2026 р. 13:00
Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

16 лютого 2026 р. 08:00
У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

14 лютого 2026 р. 14:55
Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

14 лютого 2026 р. 12:58

