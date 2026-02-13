Проблеми проходження опалювального сезону, як працює програма "єОселя", пенсійна система та яка ситуація з експортом зброї.

Про що інтерв'ю з Данилом Гетманцевим

Чи підготувалися міста під постійними атаками РФ краще до зими?

Які помилки варто врахувати при підготовці до наступного опалювального сезону?

Звіт MSC: РФ може готувати нову агресію проти країн Балтії.

Часткове членство України в ЄС — компромісне рішення?

"єОселя": 300 багатодітних родин скористалися програмою;

Чи є необхідність масштабування "єОселі" до 1 млн квартир?

Україні потрібно прискорити експорт зброї?

Пенсійний фонд має самостійно проводити ідентифікацію громадян?

Невелика кількість скарг до Генпрокурора свідчить про низьку довіру?

Україна піднялася на 104 місце в Індексі сприйняття корупції.

Стан боротьби з корупцією в Україні залишається незадовільним.

Нагадаємо, раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав запустити в Україні програму доступного житла на мільйон квартир. Він пропонує надавати житло кільком категоріям українців.

Також Гетманцев оцінив переговорну групу України. Він вважає, що поява Давида Арахамії та Кирила Буданова на перемовинах змінить усе в кращу сторону.