Робоча група з підготовки до можливих виборів в умовах воєнного стану має найближчими тижнями напрацювати базовий документ. Водночас це не свідчить про проведення виборів у найближчій перспективі.

Дивіться ефір Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Тема ефіру

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання відповідної робочої групи заявив про початок роботи над основною документу щодо можливості проведення виборів під час війни. За його словами, упродовж кількох тижнів необхідно сформувати "кістяк" напрацювань, аби продемонструвати реальну роботу групи.

Гості ефіру

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Руслан Рохов, політолог;

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;

Анатолій Бурміч, народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики;

Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо підготовки до виборів.

А також нардеп заявив про таємну підготовку кандидатів до виборчого процесу.