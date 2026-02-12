Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України". Указ набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

Микола Голомша — ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист,

Ольга Айвазовська — голова правління Громадської мережі "Опора",

Володимир Коваленко — міський голова Нової Каховки,

Ростислав Коробка — віцепрезидент торгово-промислової палати,

Віктор Трегубов — речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник,

Дмитро Соломчук — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики,

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України,

Ганна Малкіна, політолог — доктор політичних наук.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте пообіцяв багаторівневі гарантії безпеки для України. За його словами, це стане потужною відповіддю у випадку повторної агресії з боку Росії.

А Володимир Зеленський назвав перші кроки для припинення вогню. Він вважає, що спершу необхідно підписати гарантії безпеки та створити деескалаційну атмосферу.