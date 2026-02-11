У медіа з'явилися повідомлення про нібито плани України провести вибори та референдум щодо миру на тлі тиску з боку США. За цими даними, питання пов’язують із можливими гарантіями безпеки від Вашингтона. Офіційних підтверджень такої інформації наразі немає.
Про це та не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 11 лютого
В ефірі обговорять міжнародний трек і перспективи врегулювання війни: координацію позицій України з партнерами, заяви європейських лідерів щодо діалогу з РФ, підготовку Британії до можливого загострення та ініціативи ЄС щодо умов миру. Також поговорять про участь України у безпекових заходах і нові сигнали з боку європейської дипломатії.
У центрі уваги буде санкційна політика проти "тіньового флоту" РФ: перехоплення суден, можливі обмеження проти портів третіх країн і тенденції в російському нафтовидобутку.
Окремий блок буде присвячений протиповітряній обороні. Йдеться про зміни в організації ППО, посилення "малої" ППО, розвиток власного виробництва систем захисту, контроль за постачанням дронів і озброєння та нові технологічні рішення для прикриття фронту.
День.LIVE
- Андрій Ковальов, кандидат політичних наук
- Світлана Осауленко, депутат Одеської міської ради
- Вікторія Гриб, народна депутатка України, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП
- Олег Леонтьєв, військовий адвокат
- Денис Попович, військовий аналітик
- Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"
- Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"
- Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин ОНУ імені Мечникова
- Іван Костюк, підполковник, начальник 11 командного пункту протиповітряної оборони 3 армійського корпусу
Нагадаємо, депутатка пояснила, що буде з кандидатами на вибори, які мали зв'язки з Росією.
Тим часом в Кремлі заявили, що не отримали 20-пунктний план для миру.