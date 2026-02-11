У медіа з'явилися повідомлення про нібито плани України провести вибори та референдум щодо миру на тлі тиску з боку США. За цими даними, питання пов’язують із можливими гарантіями безпеки від Вашингтона. Офіційних підтверджень такої інформації наразі немає.

Про це та не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 11 лютого

В ефірі обговорять міжнародний трек і перспективи врегулювання війни: координацію позицій України з партнерами, заяви європейських лідерів щодо діалогу з РФ, підготовку Британії до можливого загострення та ініціативи ЄС щодо умов миру. Також поговорять про участь України у безпекових заходах і нові сигнали з боку європейської дипломатії.

У центрі уваги буде санкційна політика проти "тіньового флоту" РФ: перехоплення суден, можливі обмеження проти портів третіх країн і тенденції в російському нафтовидобутку.

Окремий блок буде присвячений протиповітряній обороні. Йдеться про зміни в організації ППО, посилення "малої" ППО, розвиток власного виробництва систем захисту, контроль за постачанням дронів і озброєння та нові технологічні рішення для прикриття фронту.

День.LIVE

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук

Світлана Осауленко, депутат Одеської міської ради

Вікторія Гриб, народна депутатка України, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП

Олег Леонтьєв, військовий адвокат

Денис Попович, військовий аналітик

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"

Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин ОНУ імені Мечникова

Іван Костюк, підполковник, начальник 11 командного пункту протиповітряної оборони 3 армійського корпусу

