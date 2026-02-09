Відео
Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE
Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

09 лютого 2026 р. 08:00

Text

08:00 Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2026
Text

06:58 Американець Фархад Остоварі навчає українських протезистів — інтервю

6 лютого 2026
Text

21:30 Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

Text

21:00 Чому у держпідприємствах висока зп та низка ефективність — Наша Справа

Text

19:11 Розпочалися Олімпійські ігри-2026 — прямий ефір

Text

18:11 Зеленський поставив завдання ППО щодо шахедів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Відкриття Олімпіади-2026 — прямий ефір з Італії

Text

13:18 Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп вірить у завершення війни найближчим часом — ефір Ранок.LIVE

5 лютого 2026
Text

17:55 Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

Text

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві ситуація складна за більшістю показників: це стосується електрики та опалення. Над відновленням у столиці уже працюють понад 40 бригад "Укрзалізниці", їх збільшать до 60. "Нафтогаз" теж збільшить кількість бригад, повідомив президент.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 9 лютого

В ефірі обговорюватимуть напрацювання рішень щодо проблем у системі ТЦК, СЗЧ та мобілізації загалом, зокрема підходи держави до повернення військових після самовільного залишення частин і їх подальшого залучення до бойових підрозділів на найгарячіших напрямках.

Окремо говоритимуть про резонансні інциденти за участі ТЦК, що загострюють суспільну напругу. Значну увагу приділять ситуації в прикордонних громадах Сумщини — демографічному стану, наявності пенсіонерів і маломобільних людей, питанням евакуації та повернення мешканців, роботі критичної інфраструктури, доступу до медицини, пошти й банків, безпековій ситуації через обстріли КАБами та дронами, а також фінансовим можливостям місцевих бюджетів і напрямам використання коштів.

Гості Ранок.LIVE

  • Гліб Велітченко — позивний "Сімба", оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи
  • Володимир Пузирко — дипломат, юрист-міжнародник
  • Олег Саркіц — експерт з геоекономіки
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій
  • Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій
  • Олена Халік — головна редакторка сайту "Новини.LIVE"
  • Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО у 2008–2011 роках
  • Федір Веніславський — народний депутат України, "Слуга Народу", голова підкомітету з питань державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки
  • Людмила Бірюкова — голова Великописарівської громади Сумської області

Нагадаємо, після масованої атаки, яку російські війська влаштували в суботу, 7 лютого, на Івано-Франківщині є серйозні пошкодження Бурштинської ТЕЦ.

Тим часом у Києві вдалося повернутися до стабільних графіків відключень електроенергії.

