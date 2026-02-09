Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві ситуація складна за більшістю показників: це стосується електрики та опалення. Над відновленням у столиці уже працюють понад 40 бригад "Укрзалізниці", їх збільшать до 60. "Нафтогаз" теж збільшить кількість бригад, повідомив президент.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 9 лютого

В ефірі обговорюватимуть напрацювання рішень щодо проблем у системі ТЦК, СЗЧ та мобілізації загалом, зокрема підходи держави до повернення військових після самовільного залишення частин і їх подальшого залучення до бойових підрозділів на найгарячіших напрямках.

Окремо говоритимуть про резонансні інциденти за участі ТЦК, що загострюють суспільну напругу. Значну увагу приділять ситуації в прикордонних громадах Сумщини — демографічному стану, наявності пенсіонерів і маломобільних людей, питанням евакуації та повернення мешканців, роботі критичної інфраструктури, доступу до медицини, пошти й банків, безпековій ситуації через обстріли КАБами та дронами, а також фінансовим можливостям місцевих бюджетів і напрямам використання коштів.

Гості Ранок.LIVE

Гліб Велітченко — позивний "Сімба", оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи

Володимир Пузирко — дипломат, юрист-міжнародник

Олег Саркіц — експерт з геоекономіки

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій

Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій

Олена Халік — головна редакторка сайту "Новини.LIVE"

Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО у 2008–2011 роках

Федір Веніславський — народний депутат України, "Слуга Народу", голова підкомітету з питань державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Людмила Бірюкова — голова Великописарівської громади Сумської області

Нагадаємо, після масованої атаки, яку російські війська влаштували в суботу, 7 лютого, на Івано-Франківщині є серйозні пошкодження Бурштинської ТЕЦ.

Тим часом у Києві вдалося повернутися до стабільних графіків відключень електроенергії.