Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE arrow
Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE

Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE

06 лютого 2026 р. 13:18

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:18 Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп вірить у завершення війни найближчим часом — ефір Ранок.LIVE

5 лютого 2026
Text

17:55 Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2026
Text

20:01 Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Text

17:52 Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

Text

08:00 Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

3 лютого 2026
Text

17:55 Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:18 Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп вірить у завершення війни найближчим часом — ефір Ранок.LIVE

5 лютого 2026
Text

17:55 Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

У 2025 році Україна здійснила три наступальні операції, дві з яких відбулися безпосередньо на території Росії. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, успішні удари були завдані в Бєлгородській і Курській областях, а також на Добропільському напрямку. Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донеччини та створення так званих буферних зон.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

  • Олексій Буряченко, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
  • Едуард Бардін, заступник командира батальйону безпілотних систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмової Таврійської бригади;
  • Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Тетяна Козаченко, адвокат, громадський діяч;
  • Євгеній Слюсаренко, секретар Громадської ради при КМДА;
  • Олексій  Леонов, народний депутат "Слуга народу";
  • Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології.

Нагадаємо, у АТЕШ повідомили про наслідки відключення Starlink для російських військ на фронті.

А також стало відомо, що Україна завершує тестування балістичної ракети FP-9.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:25 Росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині — фото

Text

13:18 Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE

13:02 Україна зірвала плани РФ захопити Донеччину — деталі від Сирського

13:00 Грошова допомога до 144 тис. грн — хто отримає право на грант

12:46 Крим став пасткою для авіації РФ — які втрати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:42 Мешканці п'яти регіонів без світла — ситуація в енергетиці після ударів РФ

12:38 Польська залізниця готує зміни для пасажирів — деталі

12:33 Книги, газети і картон — скільки можна заробити на макулатурі в лютому 2026

12:31 Лубінець зустрівся з російською омбудсменкою — про що домовилися

12:20 Чи можна підписати контракт із ЗСУ, перебуваючи за кордоном

13:25 Росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині — фото

13:02 Україна зірвала плани РФ захопити Донеччину — деталі від Сирського

13:00 Грошова допомога до 144 тис. грн — хто отримає право на грант

12:46 Крим став пасткою для авіації РФ — які втрати

12:42 Мешканці п'яти регіонів без світла — ситуація в енергетиці після ударів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:38 Польська залізниця готує зміни для пасажирів — деталі

12:33 Книги, газети і картон — скільки можна заробити на макулатурі в лютому 2026

12:31 Лубінець зустрівся з російською омбудсменкою — про що домовилися

12:20 Чи можна підписати контракт із ЗСУ, перебуваючи за кордоном

12:11 РФ і США говорять про відновлення ядерного договору — Сибіга застерігає

06:29 Олені Зеленській 48 — дружина та Першa леді у цитатах президента

5 лютого

06:33 Продукти на ринку Черемушки в Одесі — асортимент та ціни сьогодні

4 лютого

06:33 Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

3 лютого

10:09 Митрополиту Епіфанію 47 — шлях до предстоятеля ПЦУ

2 лютого

22:33 Херсон сьогодні — як і чим зараз живуть люди у місті

05:52 Коли Україна відкриє експорт зброї, — інтерв'ю

30 січня

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

29 січня

22:38 Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають

06:05 Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

28 січня

22:31 Пішки, маршрутками й таксі — як одесити виживають без трамваїв

Text

13:18 Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп вірить у завершення війни найближчим часом — ефір Ранок.LIVE

5 лютого
Text

17:55 Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп вірить у завершення війни найближчим часом — ефір Ранок.LIVE

Трамп вірить у завершення війни найближчим часом — ефір Ранок.LIVE

06 лютого 2026 р. 08:00
Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

05 лютого 2026 р. 17:55
В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

05 лютого 2026 р. 13:09
Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

05 лютого 2026 р. 08:00
Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

04 лютого 2026 р. 20:01
Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

04 лютого 2026 р. 17:52
Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

04 лютого 2026 р. 13:09
Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

04 лютого 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації