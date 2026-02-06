У 2025 році Україна здійснила три наступальні операції, дві з яких відбулися безпосередньо на території Росії. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, успішні удари були завдані в Бєлгородській і Курській областях, а також на Добропільському напрямку. Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донеччини та створення так званих буферних зон.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Олексій Буряченко, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Едуард Бардін, заступник командира батальйону безпілотних систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмової Таврійської бригади;

Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Тетяна Козаченко, адвокат, громадський діяч;

Євгеній Слюсаренко, секретар Громадської ради при КМДА;

Олексій Леонов, народний депутат "Слуга народу";

Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології.

Нагадаємо, у АТЕШ повідомили про наслідки відключення Starlink для російських військ на фронті.

А також стало відомо, що Україна завершує тестування балістичної ракети FP-9.