Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час
Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

04 лютого 2026 р. 20:01

Київ залишається під тиском морозів та наслідків обстрілів, що впливають на стабільність енергосистеми і темпи її відновлення після атак. Експерти проаналізували стан енергетичної інфраструктури, рівень готовності столиці до пікових навантажень, а також тарифи на тепло та кроки міської влади для стабілізації ситуації найближчим часом.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про це ефір

Сьогодні в студії експерти обговорять актуальні питання:

  • Як Київ підготувався до морозів та надзвичайного стану в енергетиці?
  • Чи обладнанні генераторами об'єкти критичної інфраструктури у районах столиці?
  • У якому стані дороги і тротуари?
  • Місцеві вибори: чи потрібні вони Києву?

Гості ефіру

  • Леонід Ємець, депутат Київської міської ради, "Європейська солідарність";
  • Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник;
  • Генадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА;
  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Олексій Кучеренко, нардеп від "Батьківщини";
  • Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування.

Нагадаємо, віцепрем'єр Олексій Кулеба розповів, скільки будинків у Києві залишаються без опалення.

А також стало відомо, чому бюджетна комісія не погодила виділення 2 млн грн. для "Київтеплоенерго".

