Київ залишається під тиском морозів та наслідків обстрілів, що впливають на стабільність енергосистеми і темпи її відновлення після атак. Експерти проаналізували стан енергетичної інфраструктури, рівень готовності столиці до пікових навантажень, а також тарифи на тепло та кроки міської влади для стабілізації ситуації найближчим часом.
Про це ефір
Сьогодні в студії експерти обговорять актуальні питання:
- Як Київ підготувався до морозів та надзвичайного стану в енергетиці?
- Чи обладнанні генераторами об'єкти критичної інфраструктури у районах столиці?
- У якому стані дороги і тротуари?
- Місцеві вибори: чи потрібні вони Києву?
Гості ефіру
- Леонід Ємець, депутат Київської міської ради, "Європейська солідарність";
- Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник;
- Генадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА;
- Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;
- Олексій Кучеренко, нардеп від "Батьківщини";
- Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування.
