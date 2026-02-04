Київ залишається під тиском морозів та наслідків обстрілів, що впливають на стабільність енергосистеми і темпи її відновлення після атак. Експерти проаналізували стан енергетичної інфраструктури, рівень готовності столиці до пікових навантажень, а також тарифи на тепло та кроки міської влади для стабілізації ситуації найближчим часом.

Про це ефір

Сьогодні в студії експерти обговорять актуальні питання:

Як Київ підготувався до морозів та надзвичайного стану в енергетиці?

Чи обладнанні генераторами об'єкти критичної інфраструктури у районах столиці?

У якому стані дороги і тротуари?

Місцеві вибори: чи потрібні вони Києву?

Гості ефіру

Леонід Ємець, депутат Київської міської ради, "Європейська солідарність";

Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник;

Генадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА;

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Олексій Кучеренко, нардеп від "Батьківщини";

Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування.

