У середу, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США. сторони мають обговорити подальші кроки для врегулювання війни та стримання збройної агресії проти України.
Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.
Гості ефіру
- Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього;
- Дмитро Соломчук, народний депутат від "Слуги народу";
- Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
- Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS;
- Ескандер Барієв, голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу;
- Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник;
- Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, військовослужбовець ЗСУ.
Нагадаємо, 4 лютого українська делегація прибула до Абу-Дабі для проведення зустрічей з представниками США та РФ.
Крім того, у ЗМІ проаналізували політичний сигнали та розповіли, чого варто очкувати від нової зустрічі в ОАЕ.