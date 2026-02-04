У середу, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США. сторони мають обговорити подальші кроки для врегулювання війни та стримання збройної агресії проти України.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього;

Дмитро Соломчук, народний депутат від "Слуги народу";

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS;

Ескандер Барієв, голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу;

Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник;

Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, військовослужбовець ЗСУ.

Нагадаємо, 4 лютого українська делегація прибула до Абу-Дабі для проведення зустрічей з представниками США та РФ.

Крім того, у ЗМІ проаналізували політичний сигнали та розповіли, чого варто очкувати від нової зустрічі в ОАЕ.