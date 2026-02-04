Відео
Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

04 лютого 2026 р. 13:09

У середу, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США. сторони мають обговорити подальші кроки для врегулювання війни та стримання збройної агресії проти України.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

  • Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього;
  • Дмитро Соломчук, народний депутат від "Слуги народу";
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS;
  • Ескандер Барієв, голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу;
  • Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник;
  • Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, військовослужбовець ЗСУ.

Нагадаємо, 4 лютого українська делегація прибула до Абу-Дабі для проведення зустрічей з представниками США та РФ.

Крім того, у ЗМІ проаналізували політичний сигнали та розповіли, чого варто очкувати від нової зустрічі в ОАЕ.

Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

04 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

03 лютого 2026 р. 17:55
Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

03 лютого 2026 р. 13:00
Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

03 лютого 2026 р. 08:00
Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

02 лютого 2026 р. 18:13
Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

02 лютого 2026 р. 13:22
Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

02 лютого 2026 р. 08:00
Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

30 січня 2026 р. 21:00

