У середу, 4 лютого, відбувся перший раунд переговорів між Україною, Росією та США. Зустріч відбулася у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

З гостями прямого ефіру говоримо про перший раунд перемовин в Абу-Дабі: що відомо про тристоронню зустріч та коли відбудеться наступний етап переговорів між українською, американською та російською делегаціями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МЗС пояснили цілі України на переговорах. Георгій Тихий заявив, що наразі Україна ставить перед собою ціль зрозуміти, з якими намірами прибули партнери по діалогу.

Також ми розповідали про те, чого варто очікувати від перемовин в Абу-Дабі. ЗМІ дізналися подробиці тристоронньої зустрічі та можливих домовленостей між делегаціями.