Україна
Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE
Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

04 лютого 2026 р. 17:52

У середу, 4 лютого, відбувся перший раунд переговорів між Україною, Росією та США. Зустріч відбулася у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

З гостями прямого ефіру говоримо про перший раунд перемовин в Абу-Дабі: що відомо про тристоронню зустріч та коли відбудеться наступний етап переговорів між українською, американською та російською делегаціями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МЗС пояснили цілі України на переговорах. Георгій Тихий заявив, що наразі Україна ставить перед собою ціль зрозуміти, з якими намірами прибули партнери по діалогу.

Також ми розповідали про те, чого варто очікувати від перемовин в Абу-Дабі. ЗМІ дізналися подробиці тристоронньої зустрічі та можливих домовленостей між делегаціями.

18:01 Кулеба розкрив, як Україна працює над автономністю енергосистеми

Text

17:52 Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

17:44 Синоптик Діденко анонсувала потепління в Україні

17:35 Не для всіх гаманців — скільки коштують сувеніри з Олімпіади-2026

17:23 Конгресмен закликав США підтримати закон про допомогу Україні

17:21 Місту-привиду 56 років — який вигляд має Прип'ять зараз

17:18 В Саудовской Аравии начали развешивать об'явления о пропаже Роналду

17:17 Електрика може коштувати 8,50 грн за кіловат — коли чекати на нові тарифи

17:16 Доля Криму — роль півострова у переговорах та війні

17:05 Право на землю — чи можна приватизувати ділянку у 2026 році

18:01 Кулеба розкрив, як Україна працює над автономністю енергосистеми

17:44 Синоптик Діденко анонсувала потепління в Україні

17:35 Не для всіх гаманців — скільки коштують сувеніри з Олімпіади-2026

17:23 Конгресмен закликав США підтримати закон про допомогу Україні

17:21 Місту-привиду 56 років — який вигляд має Прип'ять зараз

17:18 В Саудовской Аравии начали развешивать об'явления о пропаже Роналду

17:17 Електрика може коштувати 8,50 грн за кіловат — коли чекати на нові тарифи

17:16 Доля Криму — роль півострова у переговорах та війні

17:05 Право на землю — чи можна приватизувати ділянку у 2026 році

16:53 Завершився перший раунд переговорів в Абу-Дабі, — ЗМІ

06:33 Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

3 лютого

10:09 Митрополиту Епіфанію 47 — шлях до предстоятеля ПЦУ

2 лютого

22:33 Херсон сьогодні — як і чим зараз живуть люди у місті

05:52 Коли Україна відкриє експорт зброї, — інтерв'ю

30 січня

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

29 січня

22:38 Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають

06:05 Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

28 січня

22:31 Пішки, маршрутками й таксі — як одесити виживають без трамваїв

27 січня

17:56 Китай чистить верхівку армії — під ударом оточення Сі Цзіньпіна

16:31 Буданов на Банковій — чому пропаганда РФ піднімає градус істерики

