Американський фізичний терапевт Фархад Остоварі має унікальний досвід протезування та реабілітації ветеранів після Афганістану та Ірану. Нині він клінічний директор центру протезування MCOP Україна.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась з доктором фізичної терапії, коли він проводив закритий майстер-клас "Особливості реабілітацій після ампутацій".

На ваш майстер-клас завітали понад 50 українських лікарів, які прагнуть допомагати нашим ветеранам. Яким унікальним досвідом ви можете поділитись?

Я приїжджаю в Україну вже 3 роки, від початку повномасштабного вторгнення. Опікуюся українськими солдатами, які приїжджають до США, а також тут, в Україні. Під час своїх візитів до України я помітив, що знання фахівців мають певні обмеження.

Це стосується як тих, хто зараз навчається, так і тих, хто працює в громаді та доглядає за пацієнтами. Я помітив брак знань. Оскільки я працюю з пацієнтами з втратою кінцівок протягом останніх 16 років і бачив понад тисячу пацієнтів з втратою кінцівок: нижче коліна, вища коліна, геміпельвектомія, вичленення стегна. Я зрозумів, що цей брак знань я міг би усунути, склавши модулі і матеріали для українських фахівців. Допомогти їм і також повернути ветеранів до активного способу життя.

Чим відрізняється процес протезування у ветеранів після Афганістану і в українських військових?

В Україні частіше трапляються складні випадки. Під час конфлікту в Іраку та Афганістані солдати, які приїжджали до США, не мали багато складних випадків, таких як геміплегія, розчленування стегна, ампутація верхньої частини кінцівки.

На жаль, тут, в Україні, ми бачимо дуже багато такого. Ми вважаємо, що для цих пацієнтів надважливо бути незалежними, отримати можливість підводитись і рухатись. І ми маємо технології та ресурси, які зможуть втілити їхні бажання в реальність.

Яка зараз найкритичніший кейс в сферів протезування в Україні?

Це брак ресурсів для поранених військових. Якщо ми зможемо об'єднати громаду, щоб допомогти цим людям отримати найкращі технології, які тільки існують — це одна з головних цілей. Україні потрібні фізичні терапевти, які зможуть працювати з пацієнтами після протезування.

Ми співпрацюємо з міжнародним благодійним фондом Future for Ukraine. ми отримуємо допомогу від уряду Ісландії. Всі ці організації і ми обєднуємось, щоб пройти разом з ветеранами післяопераційний період. Після того, як вони отримують протез, ми допомагаємо їм навчитися ходити і повернутися до нормального життя.

Що мотивує американських протезистів приїжджати в Україну і передавати досвід колегам?

Коли я бачу, що пацієнт встає і ходить — це дає мені відчуття задоволення. Я бачу ще одну людину, якій я зміг допомогти повернутися до свого життя, повернутися до суспільства. Ходити на роботу, відводити дітей до школи або дитячого садочка. Повернутися до свого життя, яке процвітало до поранення. Коли ти бачиш усмішку на їхньому обличчі вперше, коли вони отримують протез. Коли ти бачиш, що вони знову можуть бачитися зі свою сім'ю і вперше після травми можуть стояти — все це дає тобі таку мотивацію, що ти хочеш допомагати ще більше.

