Україна та Франція підписали лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на своїх територіях. Сторони також обговорили постачання ракет SCALP, авіабомб AASM Hammer, систем ППО SAMP/T, Mistral і Crotale та їх подальше вдосконалення для протидії балістичним загрозам.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 9 лютого.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;

віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 роки), експерт з економічної і соціальної політики Павло Розенко;

народний депутат України від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань правової політики Сергій Демченко;

Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.

Раніше ми інформували, що 9 лютого делегація Міністерства оборони Франції здійснила візит до України.

Також ми повідомляли, що Україна отримає від Франції літаки Mirage 2000.