Головна arrow Відео arrow Франція готує нову військову допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE arrow
Франція готує нову військову допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Франція готує нову військову допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

09 лютого 2026 р. 17:57

17:57 Франція готує нову військову допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

13:21 Знеструмлення регіонів України та заява Міненерго — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2026
06:58 Американець Фархад Остоварі навчає українських протезистів — інтервю

6 лютого 2026
21:30 Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

21:00 Чому у держпідприємствах висока зп та низка ефективність — Наша Справа

19:11 Розпочалися Олімпійські ігри-2026 — прямий ефір

18:11 Зеленський поставив завдання ППО щодо шахедів — ефір Вечір.LIVE

17:00 Відкриття Олімпіади-2026 — прямий ефір з Італії

13:18 Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE

Text

Україна та Франція підписали лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на своїх територіях. Сторони також обговорили постачання ракет SCALP, авіабомб AASM Hammer, систем ППО SAMP/T, Mistral і Crotale та їх подальше вдосконалення для протидії балістичним загрозам.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 9 лютого.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;
  • віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 роки), експерт з економічної і соціальної політики Павло Розенко;
  • народний депутат України від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань правової політики Сергій Демченко;
  • Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.

Раніше ми інформували, що 9 лютого делегація Міністерства оборони Франції здійснила візит до України.

Також ми повідомляли, що Україна отримає від Франції літаки Mirage 2000.

17:57 Франція готує нову військову допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

17:47 Ціни б'ють по гаманцю — фрукти на ринку Черемушки в Одесі

17:40 Джамала порівняла продюсування Нацвідбору та участь у Євробаченні

17:39 У Києві горіла трансформаторна підстанція — що розповіли очевидці

17:35 В Україні хочуть продати відомий банк — що треба знати клієнтам

17:31 Потрібно мати всім власникам — без яких документів не продати квартиру

17:11 Лубінець назвав регіон із найбільшою кількістю скарг на ТЦК

17:08 Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атак РФ та морозів — відео

16:51 Транспортну розв’язку на Берестейському проспекті готують до завершення

16:50 Окупація Придністров'я — потрібні жорсткі заходи з боку Молдови

16:40 Омбудсман назвав найпоширеніше порушення в ТЦК

06:33 Перейменування Хаджибея в Одесу — міф та історична реальність

6 лютого

15:17 День народження Зеленської — що побажали першій леді одесити

06:29 Олені Зеленській 48 — дружина та Першa леді у цитатах президента

5 лютого

06:33 Продукти на ринку Черемушки в Одесі — асортимент та ціни сьогодні

4 лютого

06:33 Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

3 лютого

10:09 Митрополиту Епіфанію 47 — шлях до предстоятеля ПЦУ

2 лютого

22:33 Херсон сьогодні — як і чим зараз живуть люди у місті

05:52 Коли Україна відкриє експорт зброї, — інтерв'ю

30 січня

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

29 січня

22:38 Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають

17:57 Франція готує нову військову допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

13:21 Знеструмлення регіонів України та заява Міненерго — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

8 лютого
06:58 Американець Фархад Остоварі навчає українських протезистів — інтервю

6 лютого
21:30 Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

