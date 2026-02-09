Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Знеструмлення регіонів України та заява Міненерго — ефір День.LIVE arrow
Знеструмлення регіонів України та заява Міненерго — ефір День.LIVE

Знеструмлення регіонів України та заява Міненерго — ефір День.LIVE

09 лютого 2026 р. 13:21

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:21 Знеструмлення регіонів України та заява Міненерго — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2026
Text

06:58 Американець Фархад Остоварі навчає українських протезистів — інтервю

6 лютого 2026
Text

21:30 Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

Text

21:00 Чому у держпідприємствах висока зп та низка ефективність — Наша Справа

Text

19:11 Розпочалися Олімпійські ігри-2026 — прямий ефір

Text

18:11 Зеленський поставив завдання ППО щодо шахедів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Відкриття Олімпіади-2026 — прямий ефір з Італії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:18 Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп вірить у завершення війни найближчим часом — ефір Ранок.LIVE

Text

13:21 Знеструмлення регіонів України та заява Міненерго — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2026
Text

06:58 Американець Фархад Остоварі навчає українських протезистів — інтервю

6 лютого 2026
Text

21:30 Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

Text

21:00 Чому у держпідприємствах висока зп та низка ефективність — Наша Справа

Через ворожі обстріли в трьох регіонах України зафіксували знеструмлення. Частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 9 лютого.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова;
  • політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;
  • народний депутат України, 1-4 та 6-го скликань Іван Заєць;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • заступник мера м.Ізюм (Харківська обл.) Володимир Мацокін;
  • експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов;
  • експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, що сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до містян щодо відключень світла.

Нещодавно глава Міненерго Денис Шмигаль розповів, як наразі відновлюють енергетику після атак РФ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:33 Міненерго заявило про знеструмлення трьох областей через обстріли

13:25 Проблеми зі світлом на Одещині — обстріл погіршує ситуацію

Text

13:21 Знеструмлення регіонів України та заява Міненерго — ефір День.LIVE

13:20 Бурштинська ТЕЦ частково відновила роботу — яка ситуація

13:18 Схема метро Варшави — як влаштована єдина підземка Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:15 Три чемпіонати із Топ-5 не вважатимуть українських футболістів легіонерами

13:09 Відстрочка після року служби — Рада розгляне важливе рішення

Як працює smart-РЕБ проти Starlink і mesh-мереж на дронах

Як працює smart-РЕБ проти Starlink і mesh-мереж на дронах

13:01 Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС російським військовим

13:00 Виплата 10,8 тис. грн — де і кому доступна програма UNHCR

13:33 Міненерго заявило про знеструмлення трьох областей через обстріли

13:25 Проблеми зі світлом на Одещині — обстріл погіршує ситуацію

13:20 Бурштинська ТЕЦ частково відновила роботу — яка ситуація

13:18 Схема метро Варшави — як влаштована єдина підземка Польщі

13:15 Три чемпіонати із Топ-5 не вважатимуть українських футболістів легіонерами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:09 Відстрочка після року служби — Рада розгляне важливе рішення

Як працює smart-РЕБ проти Starlink і mesh-мереж на дронах

Як працює smart-РЕБ проти Starlink і mesh-мереж на дронах

13:01 Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС російським військовим

13:00 Виплата 10,8 тис. грн — де і кому доступна програма UNHCR

12:54 Україна отримає від Франції літаки Mirage 2000 і не тільки

06:33 Перейменування Хаджибея в Одесу — міф та історична реальність

6 лютого

15:17 День народження Зеленської — що побажали першій леді одесити

06:29 Олені Зеленській 48 — дружина та Першa леді у цитатах президента

5 лютого

06:33 Продукти на ринку Черемушки в Одесі — асортимент та ціни сьогодні

4 лютого

06:33 Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

3 лютого

10:09 Митрополиту Епіфанію 47 — шлях до предстоятеля ПЦУ

2 лютого

22:33 Херсон сьогодні — як і чим зараз живуть люди у місті

05:52 Коли Україна відкриє експорт зброї, — інтерв'ю

30 січня

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

29 січня

22:38 Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають

Text

13:21 Знеструмлення регіонів України та заява Міненерго — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

8 лютого
Text

06:58 Американець Фархад Остоварі навчає українських протезистів — інтервю

6 лютого
Text

21:30 Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

Text

21:00 Чому у держпідприємствах висока зп та низка ефективність — Наша Справа

Відео по темі

Всі відео
Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

09 лютого 2026 р. 08:00
Американець Фархад Остоварі навчає українських протезистів — інтервю

Американець Фархад Остоварі навчає українських протезистів — інтервю

08 лютого 2026 р. 06:58
Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

06 лютого 2026 р. 21:30
Чому у держпідприємствах висока зп та низка ефективність — Наша Справа

Чому у держпідприємствах висока зп та низка ефективність — Наша Справа

06 лютого 2026 р. 21:00
Розпочалися Олімпійські ігри-2026 — прямий ефір

Розпочалися Олімпійські ігри-2026 — прямий ефір

06 лютого 2026 р. 19:11
Зеленський поставив завдання ППО щодо шахедів — ефір Вечір.LIVE

Зеленський поставив завдання ППО щодо шахедів — ефір Вечір.LIVE

06 лютого 2026 р. 18:11
Відкриття Олімпіади-2026 — прямий ефір з Італії

Відкриття Олімпіади-2026 — прямий ефір з Італії

06 лютого 2026 р. 17:00
Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE

Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE

06 лютого 2026 р. 13:18

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації