Через ворожі обстріли в трьох регіонах України зафіксували знеструмлення. Частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 9 лютого.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова;

політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;

народний депутат України, 1-4 та 6-го скликань Іван Заєць;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

заступник мера м.Ізюм (Харківська обл.) Володимир Мацокін;

експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов;

експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, що сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до містян щодо відключень світла.

Нещодавно глава Міненерго Денис Шмигаль розповів, як наразі відновлюють енергетику після атак РФ.