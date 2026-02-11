Ексклюзивна розмова з в.о. міського голови Запоріжжя Регіною Харченко. Посадовиця розкрила правду про життя прифронтового міста, бюджет воєнного часу та виклики, які не вимірюються лише цифрами.

Інтерв'ю дивіться вже сьогодні о 20:30 на Новини.LIVE.

Інтерв'ю з Регіною Харченко

Що є головним пріоритетом під час війни та як вибудовується соціальний захист у місті, де тисячі людей потребують допомоги — про це і не тільки дивіться у розмові. Харченко також відверто розповіла про те, скільки насправді коштує підтримка фронту для міського бюджету та як Запоріжжя допомагає військовим не словами, а конкретними рішеннями.

В інтерв'ю говоримо й про те, чому питання житла для внутрішньо переміщених осіб досі залишається гострою проблемою, що не має універсального рішення. І зрештою — як воно жити тоді, коли маєш бути на зв'язку цілодобово, знаючи, що відповідаєш за сотні тисяч людей.

