Україна
Як живе прифронтове Запоріжжя — інтерв'ю з Регіною Харченко
Як живе прифронтове Запоріжжя — інтерв'ю з Регіною Харченко

Як живе прифронтове Запоріжжя — інтерв'ю з Регіною Харченко

11 лютого 2026 р. 12:46

Ексклюзивна розмова з в.о. міського голови Запоріжжя Регіною Харченко. Посадовиця розкрила правду про життя прифронтового міста, бюджет воєнного часу та виклики, які не вимірюються лише цифрами.

Інтерв'ю дивіться вже сьогодні о 20:30 на Новини.LIVE.

Інтерв'ю з Регіною Харченко

Що є головним пріоритетом під час війни та як вибудовується соціальний захист у місті, де тисячі людей потребують допомоги — про це і не тільки дивіться у розмові. Харченко також відверто розповіла про те, скільки насправді коштує підтримка фронту для міського бюджету та як Запоріжжя допомагає військовим не словами, а конкретними рішеннями.

В інтерв'ю говоримо й про те, чому питання житла для внутрішньо переміщених осіб досі залишається гострою проблемою, що не має універсального рішення. І зрештою — як воно жити тоді, коли маєш бути на зв'язку цілодобово, знаючи, що відповідаєш за сотні тисяч людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу дронами сталася пожежа.

Також ми розповідали про те, що окупанти розбили притулок для тварин у Запоріжжі. Харченко показала наслідки.

05:52 Коли Україна відкриє експорт зброї, — інтерв'ю

