КМДА провалила підготовку до суворої зими — ефір Київський час
КМДА провалила підготовку до суворої зими — ефір Київський час

КМДА провалила підготовку до суворої зими — ефір Київський час

11 лютого 2026 р. 19:00

Цього року Київ виявився не готовим до викликів холодного сезону. Найгостріші проблеми столиці — стан доріг і тротуарів, холод у будинках, відключення світла, тарифи та енергостійкість інфраструктури.

Дивіться ефір "Київського часу" на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Теми ефіру

  • Провалений опалювальний сезон
  • Хто відповідатиме за нарахування у платіжках
  • ВРУ погодила встановлення індивідуальних теплових пунктів: за чий рахунок?
  • Що там в Київській міській раді? Куди вчора направили гроші?
  • Хто має чистити лід і де дівається асфальт під снігом?
     

Гості ефіру

  • депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", заступник Міністра освіти України, ( голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності ) Андрій Вітренко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко пояснив, чому Київ не може перейти на локальні джерела опалення.

А також експерт приголомшив сумою та термінами на відновлення Дарницької ТЕЦ.

20:25 Вимагаємо конкретної дати — Зеленський про терміни вступу до ЄС

20:16 Зеленський розкрив деталі щодо постачання вугілля до Молдови

20:14 Зеленський розповів про розмову з Макроном щодо переговорів з РФ

20:11 Зеленський відповів, чи поїде на Мюнхенську конференцію

20:06 Графіки відключень в Одесі — ситуація зі світлом на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:04 Зеленський прокоментував вимоги ЄС до Росії

20:00 Київ вже повинен готуватися до опалювального сезону, — депутатка

20:00 Військовий облік призовників — коли і куди треба прийти

19:57 "Криза" на крипторинку — чи варто зараз інвестувати в біткоїн

19:56 Зеленський відповів, чи поїде на переговори до Росії

