Цього року Київ виявився не готовим до викликів холодного сезону. Найгостріші проблеми столиці — стан доріг і тротуарів, холод у будинках, відключення світла, тарифи та енергостійкість інфраструктури.
Дивіться ефір "Київського часу" на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Теми ефіру
- Провалений опалювальний сезон
- Хто відповідатиме за нарахування у платіжках
- ВРУ погодила встановлення індивідуальних теплових пунктів: за чий рахунок?
- Що там в Київській міській раді? Куди вчора направили гроші?
- Хто має чистити лід і де дівається асфальт під снігом?
Гості ефіру
- депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", заступник Міністра освіти України, ( голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності ) Андрій Вітренко;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко пояснив, чому Київ не може перейти на локальні джерела опалення.
А також експерт приголомшив сумою та термінами на відновлення Дарницької ТЕЦ.