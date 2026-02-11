Цього року Київ виявився не готовим до викликів холодного сезону. Найгостріші проблеми столиці — стан доріг і тротуарів, холод у будинках, відключення світла, тарифи та енергостійкість інфраструктури.

Теми ефіру

Провалений опалювальний сезон

Хто відповідатиме за нарахування у платіжках

ВРУ погодила встановлення індивідуальних теплових пунктів: за чий рахунок?

Що там в Київській міській раді? Куди вчора направили гроші?

Хто має чистити лід і де дівається асфальт під снігом?



Гості ефіру

депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", заступник Міністра освіти України, ( голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності ) Андрій Вітренко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

