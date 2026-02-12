Як молитва об'єднує всіх українців — інтервʼю з владикою Авраамієм

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ Владика Авраамій дав інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про особистий шлях до Бога, важливість недільної школи для дітей та роздуми про майбутнє Лаври після завершення війни

Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у вівторок, 17 лютого, в 20.00.

Інтервʼю з владикою Авраамієм

Серед тем інтервʼю:

Чи їздять монахи на фронт? Як віряни моляться за мир і перемогу?

Духовність і релігія — це одне й те саме?

Яка діяльність недільної школи в Лаврі та яке її значення?

Як любов і взаємодія між людьми допомагають пережити тяжкі часи?

Чи може людина звернутися до священика за допомогою поза службою?

Порада тим, хто втрачає віру

Нагадаємо, що у Києво-Печерській Лаврі відновили молебень у печерах. Для ПЦУ було важливо повернутися у печери, аби продовжити багатовікові традиції.

Також митрополиту Київському і всієї України Епіфанію виповнилося 47 років. Новини.LIVE розповідали про його шлях до священства.