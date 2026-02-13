Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поспілкувався з пресою напередодні 62-ї Мюнхенської конференції з безпеки. У центрі уваги — підтримка України, зміцнення оборонних можливостей Європи та координація союзників на тлі зростаючих загроз безпеці.

Важливі заяви міністра дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE.

Заява Пісторіуса на конференції в Мюнхені

Вже сьогодні у Мюнхені стартує Безпекова конференція-2026. Вона є одним із основних світових майданчиків для обговорення безпеки, війни та миру.

Серед ключових тем:

російська агресія проти України;

майбутнє європейської архітектури безпеки;

трансатлантичні відносини.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вже прибув до Мюнхена на конференцію. У нього Відбудуться двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Також на заході присутній Андрій Сибіга. Він долучиться до роботи української делегації в Мюнхені.