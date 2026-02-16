За підсумками участі Президента Володимира Зеленського у Мюнхенській конференції з безпеки, Україна отримає нові пакети підтримки. Йдеться про ракети для ППО. Глава держави повідомив про домовленості щодо розширення спільного військового виробництва з Німеччиною, підготовку нових енергетичних рішень уже наступного тижня та анонсував тристоронню зустріч у Швейцарії після координації позицій із міжнародними партнерами.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 16 лютого

Ведучі обговорять з гостями ситуацію на Покровському та Добропільському напрямках, бої в межах міста, повідомлення про просування російських військ і випадки здачі окупантів у полон. Йтиметься також про співвідношення полонених з обох сторін і заяви щодо можливого залучення іноземних військ до гарантій безпеки для України.

Разом із експертами проаналізують підсумки Мюнхенської конференції з безпеки: переговори Володимира Зеленського з представниками США, дискусію про тривалість гарантій безпеки, роль Європи в перемовному процесі та перспективи завершення війни. Окрему увагу приділять позиції Вашингтона та реакціям європейських партнерів.

Також у студії порушать тему можливих виборів під час війни — суспільні настрої, сценарії у разі короткого перемир’я та заяви російської сторони. Обговорять безпекову ситуацію в прифронтових містах, перебої з електро- і водопостачанням, мінування територій і примусову евакуацію дітей.

Крім того, ведучі поговорять з гостями про стан економіки: інвестиції в енергетику й оборону, нові ініціативи для ФОПів, бюджетні виклики та підтримку українців за кордоном. Не оминуть і тему сейсмічної активності в Україні та ризики для ядерної безпеки на тлі ситуації навколо Запорізької АЕС.

Гості ефіру:

Владислав Первухін, командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"

Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ

Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Дмитро Губський, заступник міського голови Кам’янського

Богдан Купльовський, завідувач відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Сергій Хлань, народний депутат України 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради

Микола Нога, міський голова Шостки

Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин

