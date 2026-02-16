За підсумками участі Президента Володимира Зеленського у Мюнхенській конференції з безпеки, Україна отримає нові пакети підтримки. Йдеться про ракети для ППО. Глава держави повідомив про домовленості щодо розширення спільного військового виробництва з Німеччиною, підготовку нових енергетичних рішень уже наступного тижня та анонсував тристоронню зустріч у Швейцарії після координації позицій із міжнародними партнерами.
Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 16 лютого
Ведучі обговорять з гостями ситуацію на Покровському та Добропільському напрямках, бої в межах міста, повідомлення про просування російських військ і випадки здачі окупантів у полон. Йтиметься також про співвідношення полонених з обох сторін і заяви щодо можливого залучення іноземних військ до гарантій безпеки для України.
Разом із експертами проаналізують підсумки Мюнхенської конференції з безпеки: переговори Володимира Зеленського з представниками США, дискусію про тривалість гарантій безпеки, роль Європи в перемовному процесі та перспективи завершення війни. Окрему увагу приділять позиції Вашингтона та реакціям європейських партнерів.
Також у студії порушать тему можливих виборів під час війни — суспільні настрої, сценарії у разі короткого перемир’я та заяви російської сторони. Обговорять безпекову ситуацію в прифронтових містах, перебої з електро- і водопостачанням, мінування територій і примусову евакуацію дітей.
Крім того, ведучі поговорять з гостями про стан економіки: інвестиції в енергетику й оборону, нові ініціативи для ФОПів, бюджетні виклики та підтримку українців за кордоном. Не оминуть і тему сейсмічної активності в Україні та ризики для ядерної безпеки на тлі ситуації навколо Запорізької АЕС.
Гості ефіру:
- Владислав Первухін, командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"
- Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"
- Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ
- Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
- Дмитро Губський, заступник міського голови Кам’янського
- Богдан Купльовський, завідувач відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
- Сергій Хлань, народний депутат України 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради
- Микола Нога, міський голова Шостки
- Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин
