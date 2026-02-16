Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

16 лютого 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

14 лютого 2026
Text

14:55 У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

Text

12:58 Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

13 лютого 2026
Text

21:00 Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:01 Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте виступає на Мюнхенській конференції — прямий ефір

Text

13:36 Мюнхенська програма Зеленського — ефір День.LIVE

Text

13:30 Пісторіус робить заяву на Мюнхенській конференції — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:30У Мюнхені розпочала роботу конференція з безпеки — трансляція

Text

08:00 Україна готова до перемовин, а РФ не відповіла — ефір Ранок.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

14 лютого 2026
Text

14:55 У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

Text

12:58 Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

13 лютого 2026
Text

21:00 Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:01 Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

За підсумками участі Президента Володимира Зеленського у Мюнхенській конференції з безпеки, Україна отримає нові пакети підтримки. Йдеться про ракети для ППО. Глава держави повідомив про домовленості щодо розширення спільного військового виробництва з Німеччиною, підготовку нових енергетичних рішень уже наступного тижня та анонсував тристоронню зустріч у Швейцарії після координації позицій із міжнародними партнерами.  

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 16 лютого

Ведучі обговорять з гостями ситуацію на Покровському та Добропільському напрямках, бої в межах міста, повідомлення про просування російських військ і випадки здачі окупантів у полон. Йтиметься також про співвідношення полонених з обох сторін і заяви щодо можливого залучення іноземних військ до гарантій безпеки для України.

Разом із експертами проаналізують підсумки Мюнхенської конференції з безпеки: переговори Володимира Зеленського з представниками США, дискусію про тривалість гарантій безпеки, роль Європи в перемовному процесі та перспективи завершення війни. Окрему увагу приділять позиції Вашингтона та реакціям європейських партнерів.

Також у студії порушать тему можливих виборів під час війни — суспільні настрої, сценарії у разі короткого перемир’я та заяви російської сторони. Обговорять безпекову ситуацію в прифронтових містах, перебої з електро- і водопостачанням, мінування територій і примусову евакуацію дітей.

Крім того, ведучі поговорять з гостями про стан економіки: інвестиції в енергетику й оборону, нові ініціативи для ФОПів, бюджетні виклики та підтримку українців за кордоном. Не оминуть і тему сейсмічної активності в Україні та ризики для ядерної безпеки на тлі ситуації навколо Запорізької АЕС.

Гості ефіру:

  • Владислав Первухін, командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"
  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"
  • Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ
  • Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
  • Дмитро Губський, заступник міського голови Кам’янського
  • Богдан Купльовський, завідувач відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
  • Сергій Хлань, народний депутат України 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради
  • Микола Нога, міський голова Шостки
  • Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин

Нагадаємо, Володимир Зеленський також пояснив, чому не довіряє гарантіям безпеки.

Читайте на Новини.LIVE усе про Мюнхенську конференцію безпеки. Про що домовились лідери країн для України?

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:20 АТЕШ повідомив про важливий військовий об’єкт росіян у Криму

09:15 В Одесі зранку вибухнув автомобіль — є постраждалий

09:13 Армія РФ завдала ударів по Сумщині — є поранені та руйнування

09:05 Найстаріший авіаперевізник Європи — що відомо про KLM

08:54 НАБУ повідомило про підозру ексміністру енергетики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:50 Розрахунок за газ по-новому — що пропонують у Нафтогазі

08:32 Київ замело снігом — як у столиці ліквідовують негоду

08:16 У Чернівцях затримали підозрюваного у киданні гранати

08:10 Перетин кордону ЄС — з якою банківською картою вигідніше подорожувати

08:03 Олімпійські ігри-2026 — Норвегія пішла у відрив в медальному заліку

09:20 АТЕШ повідомив про важливий військовий об’єкт росіян у Криму

09:15 В Одесі зранку вибухнув автомобіль — є постраждалий

09:13 Армія РФ завдала ударів по Сумщині — є поранені та руйнування

09:05 Найстаріший авіаперевізник Європи — що відомо про KLM

08:54 НАБУ повідомило про підозру ексміністру енергетики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:50 Розрахунок за газ по-новому — що пропонують у Нафтогазі

08:32 Київ замело снігом — як у столиці ліквідовують негоду

08:16 У Чернівцях затримали підозрюваного у киданні гранати

08:10 Перетин кордону ЄС — з якою банківською картою вигідніше подорожувати

08:03 Олімпійські ігри-2026 — Норвегія пішла у відрив в медальному заліку

06:33 День святого Валентина — як до нього ставляться одесити

13 лютого

06:33 День закоханих наближається — як змінилася ціна на квіти в Одесі

12 лютого

06:33 Виснажений ґрунт та зледеніння — чи буде врожай на Одещині у 2026

11 лютого

06:33 Овочі як м'ясо — ціна продуктів на Київському базарі в Одесі

9 лютого

20:39 Участь України в євробаченні 2026 — ставлення одеситів до нацвідбору

7 лютого

06:33 Перейменування Хаджибея в Одесу — міф та історична реальність

6 лютого

15:17 День народження Зеленської — що побажали першій леді одесити

06:29 Олені Зеленській 48 — дружина та Першa леді у цитатах президента

5 лютого

06:33 Продукти на ринку Черемушки в Одесі — асортимент та ціни сьогодні

4 лютого

06:33 Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

14 лютого
Text

14:55 У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

Text

12:58 Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

13 лютого
Text

21:00 Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:01 Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

14 лютого 2026 р. 14:55
Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

14 лютого 2026 р. 12:58
Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

13 лютого 2026 р. 21:00
Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

13 лютого 2026 р. 18:01
Рютте виступає на Мюнхенській конференції — прямий ефір

Рютте виступає на Мюнхенській конференції — прямий ефір

13 лютого 2026 р. 14:00
Мюнхенська програма Зеленського — ефір День.LIVE

Мюнхенська програма Зеленського — ефір День.LIVE

13 лютого 2026 р. 13:36
Пісторіус робить заяву на Мюнхенській конференції — прямий ефір

Пісторіус робить заяву на Мюнхенській конференції — прямий ефір

13 лютого 2026 р. 13:30
У Мюнхені розпочала роботу конференція з безпеки — трансляція

У Мюнхені розпочала роботу конференція з безпеки — трансляція

13 лютого 2026 р. 11:30

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації