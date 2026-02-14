Відео
У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

14 лютого 2026 р. 14:55

У Мюнхені в рамках безпекової конференції розпочався 9-й Український ланч. Захід організував фонд Віктора Пінчука.

Дивіться ключові події з Мюнхена в прямому ефірі на Новини.LIVE.

Хто бере участь та що обвговорять під час 9-го Українського ланчу

На 9-му Українському ланчі присутні президенти Чехії Петр Павел, Фінляндії Александер Стубб, Латвії Едгарс Рінкевичс, а також прем'єри Хорватії Андрей Пленкович, Данії Метте Фредеріксен, Нідерландів Дік Схооф, Швеції Ульф Крістерссон.

Крім того, в заході взяли участь і представники бізнесу та експерти. Разом із провідними політиками вони обговорять поточну ситуацію та конкретні кроки для безпечного майбутнього Європи разом з Україною. Наскрізна тема — практичні рішення та довгострокові стратегії стабільності.

Нагадаємо, що в суботу, 14 лютого, триває другий день безпекової конференції в Мюнхені, де присутня наша кореспондентка Галина Остаповець. Вона повідомляє про головне з місця подій.

Також цього дня в межах конференції виступив Президент України Володимир Зеленський. Він назвав ключові потреби України сьогодні та запевнив у готовності до реального миру з Росією.

