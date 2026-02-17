Відео
Відомі нові подробиці про переговори в Женеві — ефір Ранок.LIVE

Відомі нові подробиці про переговори в Женеві — ефір Ранок.LIVE

17 лютого 2026 р. 08:00

Text

У понеділок, 16 лютого, українська делегація прибула до Женеви для участі у новому раунді тристоронніх перемовин. Очікується, що зустріч розпочнеться у вівторок, 17 лютого. 

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 17 лютого

В ефірі обговорять ситуацію на Слов'янському напрямку та біля Сіверська, зокрема повідомлення про перетин ворогом Сіверського Дінця. Окремо говоритимуть про рекрутинг і СЗЧ та ініціативи щодо зменшення таких випадків. Також у фокусі буде пришвидшення постачання засобів РЕБ.

У міжнародному блоці обговорять переговори в Женеві, зміни в російській делегації та оцінки перспектив перемовин, а також відбудеться дискусія про вибори в Україні й заяви РФ про "перемир'я" в день голосування. Завершать ефір розмовами про безпекову ситуацію в Олешках, енергетику, ризики відключень у наступні зими та рекордні обсяги імпорту російської нафти до Китаю.

Гості ефіру:

  • Роман Капінус, позивний "Лютий", старший солдат, старший навідник батареї САДн, 54 ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи
  • Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог"
  • Володимир ПузИрко, дипломат, юрист-міжнародник
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій
  • Мирослав Лаба, фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна
  • Тетяна Гасаненко, начальниця Олешківської міської військової адміністрації
  • Микола Томенко, політичний та громадський діяч
  • Тарас Семенюк, політолог-міжнародник
  • Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп закликав Україну якомога швидше взяти участь у переговорах.

Натомість держсекретар США Марко Рубіо відповів, чи є тиск на Україну щодо термінів підписання мирної угоди.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

16 лютого 2026 р. 17:50
Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

16 лютого 2026 р. 13:00
Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

16 лютого 2026 р. 08:00
У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

14 лютого 2026 р. 14:55
Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

14 лютого 2026 р. 12:58
Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

13 лютого 2026 р. 21:00
Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

13 лютого 2026 р. 18:01
Рютте виступає на Мюнхенській конференції — прямий ефір

Рютте виступає на Мюнхенській конференції — прямий ефір

13 лютого 2026 р. 14:00

