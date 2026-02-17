У понеділок, 16 лютого, українська делегація прибула до Женеви для участі у новому раунді тристоронніх перемовин. Очікується, що зустріч розпочнеться у вівторок, 17 лютого.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 17 лютого

В ефірі обговорять ситуацію на Слов'янському напрямку та біля Сіверська, зокрема повідомлення про перетин ворогом Сіверського Дінця. Окремо говоритимуть про рекрутинг і СЗЧ та ініціативи щодо зменшення таких випадків. Також у фокусі буде пришвидшення постачання засобів РЕБ.

У міжнародному блоці обговорять переговори в Женеві, зміни в російській делегації та оцінки перспектив перемовин, а також відбудеться дискусія про вибори в Україні й заяви РФ про "перемир'я" в день голосування. Завершать ефір розмовами про безпекову ситуацію в Олешках, енергетику, ризики відключень у наступні зими та рекордні обсяги імпорту російської нафти до Китаю.

Гості ефіру:

Роман Капінус, позивний "Лютий", старший солдат, старший навідник батареї САДн, 54 ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог"

Володимир ПузИрко, дипломат, юрист-міжнародник

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій

Мирослав Лаба, фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна

Тетяна Гасаненко, начальниця Олешківської міської військової адміністрації

Микола Томенко, політичний та громадський діяч

Тарас Семенюк, політолог-міжнародник

Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп закликав Україну якомога швидше взяти участь у переговорах.

Натомість держсекретар США Марко Рубіо відповів, чи є тиск на Україну щодо термінів підписання мирної угоди.