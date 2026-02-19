Відео
Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

19 лютого 2026 р. 13:30

Речниця секретаря РНБО заявила, що перемовини у Женеві тривали близько двох годин. За її словами, консультації завершили як політична, так і військова групи. Ще один раунд мирних переговорів відбудеться найближчим часом.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 19 лютого

У випуску ви почуєте детально про підсумки перемовин у Женеві та нові сигнали від сторін, зокрема коментар Буданова про розмову й позиція Зеленського щодо територій, формату переговорів та неприйнятності "миру" зі здачею Донбасу, а також повідомлення про окремі контакти Умєрова й Арахамії з Мединським і оцінки щодо спроб Росії гальмувати прогрес.

Окремо експерти говоритимуть про ймовірні вибори та гарантії права голосу, ціни на нафту, пальне, рекорд євро до гривні, прогноз щодо долара, тіньову зайнятість, "Національний кешбек", рішення МВФ, імпорт авто під "податок на розкіш" і перекази з-за кордону.

Також у фокусі буде рекрутинг і ситуація на Донеччині (район Костянтинівки), європейські рішення й дискусії довкола "Дружби", бізнес і дороги взимку, а наприкінці ведучі та гості поговорять про аграрні теми: вплив погоди на врожай, експорт 2025 року, ціни на картоплю та нелегальний ринок кави.

Гості ефіру:

  • Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"
  • Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук
  • Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР
  • Ігор Когут, політолог, директор Українського парламентського інституту
  • Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати
  • Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
  • Дмитро Соломчук, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики

Раніше речниця Білого дому повідомляла, що під час переговорів в Женеві вдалося досягти певного результату. Натомість Володимир Зеленський заявив, що результати переговорів слабкі і він очікував більше конкретики.

14:32 Паркан з сусідом — за яку огорожу можна отримати судовий позов

14:30 Щомісячні доплати в ЗСУ до 10% від окладу — хто має право

14:24 Чому звичайні SMS небезпечні для двохфакторної автентифікації

14:23 До Одеси прибуло обладнання — прогнози щодо світла, води та тепла

14:10 Реєстрація SIM-карт за паспортом — чи варто готуватись до змін абонентам

14:09 Vueling влаштував грандіозний розпродаж квитків — ціни та напрямки

14:03 На Сонці зафіксували нові спалахи — коли будуть магнітні бурі

13:57 Крадіжка в енергетиці — фігуранти отримали 112 млн дол. готівкою

13:31 Де купити техніку дешевше — поради для одеситів

