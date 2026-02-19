Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

19 лютого 2026 р. 18:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:00 Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

18 лютого 2026
Text

19:00 Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

Text

18:00 У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Нові подробиці про переговорний процес — ефір День.LIVE

Text

08:00 У Женеві стартує другий день перемовин України — ефір Ранок.LIVE

17 лютого 2026
Text

18:13 Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Відомі нові подробиці про переговори в Женеві — ефір Ранок.LIVE

Text

18:00 Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

18 лютого 2026
Text

19:00 Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

Text

18:00 У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський доручив розробити оновлений план енергетичного забезпечення громад до наступного опалювального сезону. Він наголосив, що кожне місто та громада, які не допустили внутрішніх катастроф цієї зими, мають досвід, який повинен бути врахований у масштабі всієї України. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 19 лютого.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Сергій Соболєв — народний депутат від "Батьківщини", Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ,
  • Володимир Фесенко — політолог,
  • Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу",
  • Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради,
  • Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик. 

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в Україні оновлять енергозабезпечення. Відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.

А 18 лютого президент провів нараду щодо енергетичної ситуації в регіонах. За його словами, вже активізовані урядові програми, які підтримують звичайних людей та бізнес. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:02 П'ять правил, якщо позичаєте гроші — як це допоможе повернути борг

Text

18:00 Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

17:56 Одещина серед лідерів за кількістю авто класу люкс — що купували

17:51 Укргідрометцентр назвав регіони, де завтра вдарять сильні морози

17:44 Терехов перерахував нагальні задачі для місцевої влади та уряду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:17 Зеленський зустрівся з японськими журналістами — що розповів

17:15 Розшук від ТЦК — чи можуть мобілізувати заброньованих

17:12 Поштучні яйця принесуть вигоду — що з цінами в АТБ та інших супермаркетах

17:08 Загинули 25 людей — яка доля будинку в Києві, по якому вдарила РФ

17:05 Коли колектори можуть забрати єдине житло за борги — підстави

18:02 П'ять правил, якщо позичаєте гроші — як це допоможе повернути борг

17:56 Одещина серед лідерів за кількістю авто класу люкс — що купували

17:51 Укргідрометцентр назвав регіони, де завтра вдарять сильні морози

17:44 Терехов перерахував нагальні задачі для місцевої влади та уряду

17:17 Зеленський зустрівся з японськими журналістами — що розповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:15 Розшук від ТЦК — чи можуть мобілізувати заброньованих

17:12 Поштучні яйця принесуть вигоду — що з цінами в АТБ та інших супермаркетах

17:08 Загинули 25 людей — яка доля будинку в Києві, по якому вдарила РФ

17:05 Коли колектори можуть забрати єдине житло за борги — підстави

16:59 На україно-румунському кордоні діють обмеження — кого не пропускають

06:33 Вартість продуктів на одеському Привозі — що подорожчало у лютому

17 лютого

06:33 Грошей на все не вистачає — що кажуть одесити про свої зарплати

14 лютого

06:33 День святого Валентина — як до нього ставляться одесити

13 лютого

06:33 День закоханих наближається — як змінилася ціна на квіти в Одесі

12 лютого

06:33 Виснажений ґрунт та зледеніння — чи буде врожай на Одещині у 2026

11 лютого

06:33 Овочі як м'ясо — ціна продуктів на Київському базарі в Одесі

9 лютого

20:39 Участь України в євробаченні 2026 — ставлення одеситів до нацвідбору

7 лютого

06:33 Перейменування Хаджибея в Одесу — міф та історична реальність

6 лютого

15:17 День народження Зеленської — що побажали першій леді одесити

06:29 Олені Зеленській 48 — дружина та Першa леді у цитатах президента

Text

18:00 Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

18 лютого
Text

19:00 Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

Text

18:00 У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

19 лютого 2026 р. 13:30
Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

19 лютого 2026 р. 08:00
Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

18 лютого 2026 р. 19:00
У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE

У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE

18 лютого 2026 р. 18:00
Нові подробиці про переговорний процес — ефір День.LIVE

Нові подробиці про переговорний процес — ефір День.LIVE

18 лютого 2026 р. 13:15
У Женеві стартує другий день перемовин України — ефір Ранок.LIVE

У Женеві стартує другий день перемовин України — ефір Ранок.LIVE

18 лютого 2026 р. 08:00
Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

17 лютого 2026 р. 18:13
Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

17 лютого 2026 р. 13:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації