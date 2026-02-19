Президент України Володимир Зеленський доручив розробити оновлений план енергетичного забезпечення громад до наступного опалювального сезону. Він наголосив, що кожне місто та громада, які не допустили внутрішніх катастроф цієї зими, мають досвід, який повинен бути врахований у масштабі всієї України.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 19 лютого.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сергій Соболєв — народний депутат від "Батьківщини", Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ,

Володимир Фесенко — політолог,

Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу",

Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради,

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в Україні оновлять енергозабезпечення. Відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.

А 18 лютого президент провів нараду щодо енергетичної ситуації в регіонах. За його словами, вже активізовані урядові програми, які підтримують звичайних людей та бізнес.