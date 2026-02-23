Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ і надалі плануватиме теракти, подібні, який був у Львові. За його словами, правоохоронці повинні бути готові до таких викликів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Махрінський — заступник командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі",

Сергій Чаус — начальник Часовоярської міської військової адміністрації,

Павло Лакійчук — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ",

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій,

Сергій Євтушок — народний депутат від "Батьківщини", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики,

Микола Томенко — політичний та громадський діяч,

Юрій Продан — міністр палива та енергетики (2007-2010), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014).

Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого у Львові трапився теракт. Спершу в центрі міста пролунав один потужний вибух, а після приїзду правоохоронців — ще один.

Внаслідок цього загинула 23-річна поліцейська, а ще 25 осіб отримали поранення. Незадовго ймовірну виконавицю злочину затримали. Правоохоронці підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. За місцем проживання жінки провели обшуки.

Після цієї ситуації в ОП замислилися над обмеженням роботи Telegram. Зазначається, що подібні ресурси систематично використовує ворог, щоб вербувати терористів і керувати їхніми діями.