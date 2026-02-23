Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін, за його переконанням, уже розпочав Третю світову війну. Глава держави наголосив, що нині необхідно консолідувати міжнародні зусилля, аби не допустити її переростання у повномасштабний глобальний конфлікт.

Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що Київ готується до нового раунду переговорів і зробить усе можливе для досягнення справедливого миру. За його словами, Україна бере участь у перемовинах, оскільки послідовно підтримує мирний трек і прагне завершення війни.

Зеленський також підкреслив, що росіяни долучаються до переговорного процесу радше з політичних міркувань — щоб "не дратувати американців", а не через реальне прагнення припинити бойові дії.