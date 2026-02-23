Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE arrow
Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

23 лютого 2026 р. 13:17

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:17 Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

22 лютого 2026
Text

21:09Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

20 лютого 2026
Text

21:00 Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Text

18:03 Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна не розглядатиме вивід військ з Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував нові енергетичні рішення — ефір Ранок.LIVE

19 лютого 2026
Text

18:00 Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

22 лютого 2026
Text

21:09 Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

20 лютого 2026
Text

21:00 Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Text

18:03 Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін, за його переконанням, уже розпочав Третю світову війну. Глава держави наголосив, що нині необхідно консолідувати міжнародні зусилля, аби не допустити її переростання у повномасштабний глобальний конфлікт.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Сьогодні говорити на актуальні теми в студії Новини.LIVE будуть:

  • ексзаступник генерального прокурора України, заслужений юрист Микола Голомша;
  • політолог, доктор політичних наук Ганна Малкіна;
  • експертка з медичного права, заступниця міністра охорони здоров'я України у 2014-2015 рр. Наталія Лісневська;
  • доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман;
  • в.о. міністра культури та інформаційної політики України у 2023-2024 рр. Ростислав Карандєєв;
  • перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 рр. Степан Гавриш;
  • політтехнолог Ярослав Макітра;
  • нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов.

Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що Київ готується до нового раунду переговорів і зробить усе можливе для досягнення справедливого миру. За його словами, Україна бере участь у перемовинах, оскільки послідовно підтримує мирний трек і прагне завершення війни.

Зеленський також підкреслив, що росіяни долучаються до переговорного процесу радше з політичних міркувань — щоб "не дратувати американців", а не через реальне прагнення припинити бойові дії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:43 Стежте за обленерго — де діятимуть графіки відключення світла

13:35 Зеленський анонсував санкції проти оточення Лукашенка

Text

13:17 Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

13:13 РФ готується розмістити в Білорусі "Орєшнік" — деталі від Зеленського

13:12 Примусове відчуження авто під час воєнного стану — що робити з декларацією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 Удари по Криму — ЗСУ вдалося зірвати плани окупантів

13:03 Зеленський поділився, як спілкується з командувачем ПС під час атак РФ

13:00 Грошова допомога для ВПО — кому виплатять від 5 000 до 15 000 грн

12:50 Поліція запобігла серії резонансних убивств, — Клименко

12:32 Чотири популярних КПП в заторах — черги на кордоні України

13:43 Стежте за обленерго — де діятимуть графіки відключення світла

13:35 Зеленський анонсував санкції проти оточення Лукашенка

13:13 РФ готується розмістити в Білорусі "Орєшнік" — деталі від Зеленського

13:12 Примусове відчуження авто під час воєнного стану — що робити з декларацією

13:03 Удари по Криму — ЗСУ вдалося зірвати плани окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 Зеленський поділився, як спілкується з командувачем ПС під час атак РФ

13:00 Грошова допомога для ВПО — кому виплатять від 5 000 до 15 000 грн

12:50 Поліція запобігла серії резонансних убивств, — Клименко

12:32 Чотири популярних КПП в заторах — черги на кордоні України

12:20 Обмежено придатний — чи прийме ЦНАП документи на відстрочку

06:33 Українська мова як символ ідентичності — як почати вивчати з нуля

20 лютого

06:33 Герої України — хто, на думку одеситів, заслуговує на цей статус

18 лютого

06:33 Вартість продуктів на одеському Привозі — що подорожчало у лютому

17 лютого

06:33 Грошей на все не вистачає — що кажуть одесити про свої зарплати

14 лютого

06:33 День святого Валентина — як до нього ставляться одесити

13 лютого

06:33 День закоханих наближається — як змінилася ціна на квіти в Одесі

12 лютого

06:33 Виснажений ґрунт та зледеніння — чи буде врожай на Одещині у 2026

11 лютого

06:33 Овочі як м'ясо — ціна продуктів на Київському базарі в Одесі

9 лютого

20:39 Участь України в євробаченні 2026 — ставлення одеситів до нацвідбору

7 лютого

06:33 Перейменування Хаджибея в Одесу — міф та історична реальність

Text

13:17 Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

22 лютого
Text

21:09 Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

20 лютого
Text

21:00 Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Text

18:03 Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2026 р. 08:00
Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

22 лютого 2026 р. 21:09
Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

20 лютого 2026 р. 21:00
Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

20 лютого 2026 р. 18:03
Україна не розглядатиме вивід військ з Донбасу — ефір День.LIVE

Україна не розглядатиме вивід військ з Донбасу — ефір День.LIVE

20 лютого 2026 р. 13:00
Зеленський анонсував нові енергетичні рішення — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував нові енергетичні рішення — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

19 лютого 2026 р. 18:00
Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

19 лютого 2026 р. 13:30

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації