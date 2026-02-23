Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE arrow
На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

23 лютого 2026 р. 18:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:00 На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

22 лютого 2026
Text

21:09Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

20 лютого 2026
Text

21:00 Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Text

18:03 Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна не розглядатиме вивід військ з Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував нові енергетичні рішення — ефір Ранок.LIVE

19 лютого 2026
Text

18:00 Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

Text

18:00 На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

22 лютого 2026
Text

21:09 Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

20 лютого 2026
Text

21:00 Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, політолог Руслан Рохов, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, військовий експерт Іван Ступак, політичний експерт Дмитро Васильєв, віцепремʼєр-міністр України 2016-2019 років Павло Розенко та доктор філософських наук Сергій Ягодзінський.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 24 лютого 2026 року Київ стане центром міжнародної дипломатії, приймаючи численні іноземні делегації найвищого рівня.

Візити глав держав, очільників урядів та профільних міністрів присвячені до четвертої річниці початку повномасштабного російського вторгнення.

Серед тих, хто вже офіційно анонсував свою присутність у Києві є ключові керівники інституцій Європейського Союзу. 

Нагадаємо, очільник Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея заявив, що цьогорічна зима стала найважчою для Києва за всі роки великої війни.

А за весь період повномасштабної війни Одесу атакували 193 рази. Відомо, що упродовж 2025 року зафіксовано 75 атак.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:43 Червоний Хрест попередив про шахраїв — яку пастку готували аферисти

18:40 Україна стала мішенню для агресії — причина в НАТО

18:33 Буданов пояснив, з чим Україна входить у пʼятий рік великої війни

18:24 Leo Express запускає швидкісні потяги до 200 км/год — коли чекати

18:10 Тарифи на електрику в Європі — де кіловат коштує найдорожче та найдешевше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 Дрони СБУ уразили важливий вузол транспортування нафти у Росії

Text

18:00 На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

17:49 Волонтер Христов потрапив під обстріл на Харківщині — що відомо

17:44 Patriot для України — США перед складним вибором

17:31 Пережили свою епоху — чому хрущовки мали зникнути ще у 90-х роках

18:43 Червоний Хрест попередив про шахраїв — яку пастку готували аферисти

18:40 Україна стала мішенню для агресії — причина в НАТО

18:33 Буданов пояснив, з чим Україна входить у пʼятий рік великої війни

18:24 Leo Express запускає швидкісні потяги до 200 км/год — коли чекати

18:10 Тарифи на електрику в Європі — де кіловат коштує найдорожче та найдешевше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 Дрони СБУ уразили важливий вузол транспортування нафти у Росії

17:49 Волонтер Христов потрапив під обстріл на Харківщині — що відомо

17:44 Patriot для України — США перед складним вибором

17:31 Пережили свою епоху — чому хрущовки мали зникнути ще у 90-х роках

17:24 Умовою справедливого миру буде покарання для РФ, — Сибіга

06:33 Українська мова як символ ідентичності — як почати вивчати з нуля

20 лютого

06:33 Герої України — хто, на думку одеситів, заслуговує на цей статус

18 лютого

06:33 Вартість продуктів на одеському Привозі — що подорожчало у лютому

17 лютого

06:33 Грошей на все не вистачає — що кажуть одесити про свої зарплати

14 лютого

06:33 День святого Валентина — як до нього ставляться одесити

13 лютого

06:33 День закоханих наближається — як змінилася ціна на квіти в Одесі

12 лютого

06:33 Виснажений ґрунт та зледеніння — чи буде врожай на Одещині у 2026

11 лютого

06:33 Овочі як м'ясо — ціна продуктів на Київському базарі в Одесі

9 лютого

20:39 Участь України в євробаченні 2026 — ставлення одеситів до нацвідбору

7 лютого

06:33 Перейменування Хаджибея в Одесу — міф та історична реальність

Text

18:00 На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

22 лютого
Text

21:09 Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

20 лютого
Text

21:00 Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Відео по темі

Всі відео
Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

23 лютого 2026 р. 13:17
Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2026 р. 08:00
Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

22 лютого 2026 р. 21:09
Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

20 лютого 2026 р. 21:00
Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

20 лютого 2026 р. 18:03
Україна не розглядатиме вивід військ з Донбасу — ефір День.LIVE

Україна не розглядатиме вивід військ з Донбасу — ефір День.LIVE

20 лютого 2026 р. 13:00
Зеленський анонсував нові енергетичні рішення — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував нові енергетичні рішення — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

19 лютого 2026 р. 18:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації