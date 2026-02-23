Гостями ефіру Вечір.LIVE стали голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, політолог Руслан Рохов, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, військовий експерт Іван Ступак, політичний експерт Дмитро Васильєв, віцепремʼєр-міністр України 2016-2019 років Павло Розенко та доктор філософських наук Сергій Ягодзінський.

Гості ефіру обговорять, що 24 лютого 2026 року Київ стане центром міжнародної дипломатії, приймаючи численні іноземні делегації найвищого рівня.

Візити глав держав, очільників урядів та профільних міністрів присвячені до четвертої річниці початку повномасштабного російського вторгнення.

Серед тих, хто вже офіційно анонсував свою присутність у Києві є ключові керівники інституцій Європейського Союзу.

Нагадаємо, очільник Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея заявив, що цьогорічна зима стала найважчою для Києва за всі роки великої війни.

А за весь період повномасштабної війни Одесу атакували 193 рази. Відомо, що упродовж 2025 року зафіксовано 75 атак.