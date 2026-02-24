Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE arrow
Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

24 лютого 2026 р. 18:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2026
Text

18:00 На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

22 лютого 2026
Text

21:09Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

20 лютого 2026
Text

21:00 Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали народний депутат України Тарас Тарасенко, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, очільник штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко, нардеп Сергій Козир, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, військовий експерт Роман Світан та нардеп Валентин Наливайченко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що у США наполягають на укладенні угоди щодо завершення війни в України до 250-ї річниці незалежності США, яке святкуватимуть 4 липня.

Повідомляється, що перемовний процес уже вийшов за межі кількох строків, визначених адміністрацією США. Водночас окремі американські посадовці визнають, що наразі немає сигналів, які свідчили б про готовність російського диктатора Володимира Путіна відмовитися від своїх жорстких і максималістських вимог.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що здача Донбасу не зупинить російську війну, як вважають у Штатах.

Крім того, глава держави зазначав, що Росія на переговорах "грає в ігри". За його словами, Москва ставиться до них несерйозно.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:06 Дні спротиву — що пережила Одеса за час великої війни

18:05 Золоті прикраси можуть перекрити виїзд з України — які правила у 2026

18:00 Втрати українського спорту за 4 роки війни — олімпійці, чемпіони та молодь

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

17:59 Зеленський заявив, що Путін блокуватиме вступ України в ЄС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Новий дедлайн Трампа — до коли він хоче завершити війну в Україні

17:34 Річниця великої війни — генсек НАТО звернувся до України

17:32 Зеленський закликав зупинити експорт нафти і газу РФ до Європи

17:31 Архітектура СРСР — чому будинки зводили саме на 5 та 9 поверхів

Text

17:19 Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

18:06 Дні спротиву — що пережила Одеса за час великої війни

18:05 Золоті прикраси можуть перекрити виїзд з України — які правила у 2026

18:00 Втрати українського спорту за 4 роки війни — олімпійці, чемпіони та молодь

17:59 Зеленський заявив, що Путін блокуватиме вступ України в ЄС

17:55 Новий дедлайн Трампа — до коли він хоче завершити війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:34 Річниця великої війни — генсек НАТО звернувся до України

17:32 Зеленський закликав зупинити експорт нафти і газу РФ до Європи

17:31 Архітектура СРСР — чому будинки зводили саме на 5 та 9 поверхів

17:12 З такими цінами на яйця важко економити — що відбувається в АТБ

17:00 У Києві сталася пожежа в будівлі "Радіо Ери" — відео

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

06:55 Тисячі вбитих — на Майдані порахували прапорці за загиблими

06:33 Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

06:19 Бізнес під обстрілами — що рятує економіку прифронтових регіонів

04:37 Хронологія війни — фото та відео перших днів, які увійшли в історію

21 лютого

06:33 Українська мова як символ ідентичності — як почати вивчати з нуля

20 лютого

06:33 Герої України — хто, на думку одеситів, заслуговує на цей статус

18 лютого

06:33 Вартість продуктів на одеському Привозі — що подорожчало у лютому

17 лютого

06:33 Грошей на все не вистачає — що кажуть одесити про свої зарплати

14 лютого

06:33 День святого Валентина — як до нього ставляться одесити

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

24 лютого 2026 р. 17:19
Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

24 лютого 2026 р. 13:11
Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

24 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2026 р. 08:00
Втратив ноги, але врятував побратимів — інтервʼю з ветераном ГУР "Наум"

Втратив ноги, але врятував побратимів — інтервʼю з ветераном ГУР "Наум"

24 лютого 2026 р. 06:10
На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

23 лютого 2026 р. 18:00
Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

23 лютого 2026 р. 13:17
Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації