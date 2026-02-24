Гостями ефіру Вечір.LIVE стали народний депутат України Тарас Тарасенко, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, очільник штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко, нардеп Сергій Козир, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, військовий експерт Роман Світан та нардеп Валентин Наливайченко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що у США наполягають на укладенні угоди щодо завершення війни в України до 250-ї річниці незалежності США, яке святкуватимуть 4 липня.

Повідомляється, що перемовний процес уже вийшов за межі кількох строків, визначених адміністрацією США. Водночас окремі американські посадовці визнають, що наразі немає сигналів, які свідчили б про готовність російського диктатора Володимира Путіна відмовитися від своїх жорстких і максималістських вимог.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що здача Донбасу не зупинить російську війну, як вважають у Штатах.

Крім того, глава держави зазначав, що Росія на переговорах "грає в ігри". За його словами, Москва ставиться до них несерйозно.