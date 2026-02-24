Політики Сполучених Штатів Америки роблять важливі заяви. Вони виступають у Вашингтоні.

Прямий ефір з Вашингтона

Пресконференцію проводять сенатор Чак Шумер, а також демократи. Вони обговорюють "негативні наслідки політики лідера США Дональда Трампа напередодні звернення президента до нації".

Нагадаємо, Трамп визначив новий дедлайн для завершення війни Росії проти України. Йдеться про 4 липня, коли Штати відзначатимуть 250-ту річницю незалежності.

На це вже відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, для нього це нова інформація.