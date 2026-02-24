Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір arrow
Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

24 лютого 2026 р. 21:32

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:32 Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2026
Text

18:00 На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

22 лютого 2026
Text

21:09Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

Text

21:32 Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Політики Сполучених Штатів Америки роблять важливі заяви. Вони виступають у Вашингтоні.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прямий ефір з Вашингтона

Пресконференцію проводять сенатор Чак Шумер, а також демократи. Вони обговорюють "негативні наслідки політики лідера США Дональда Трампа напередодні звернення президента до нації".

Нагадаємо, Трамп визначив новий дедлайн для завершення війни Росії проти України. Йдеться про 4 липня, коли Штати відзначатимуть 250-ту річницю незалежності.

На це вже відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, для нього це нова інформація.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:40 На облік без візиту до ТЦК — хто і як це може зробити

21:38 Зеленський пояснив важливість питання ЗАЕС на переговорах

21:33 Вступ України в ЄС — Зеленський затвердив головного переговірника

Text

21:32 Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

21:30 Чи погрожують США зупинити поставки зброї — Зеленський відповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:24 Зеленський відповів, як його змінила війна в Україні

21:22 Зеленський заявив про можливий великий обмін полоненими

21:21 Офіс чи дім — як змінюється ринок праці в Одесі

20:54 Зеленський пояснив, коли Україна отримає перший транш від ЄС

20:50 У США пояснили, чому Путіну важливо зустрітися із Зеленським

21:40 На облік без візиту до ТЦК — хто і як це може зробити

21:38 Зеленський пояснив важливість питання ЗАЕС на переговорах

21:33 Вступ України в ЄС — Зеленський затвердив головного переговірника

21:30 Чи погрожують США зупинити поставки зброї — Зеленський відповів

21:24 Зеленський відповів, як його змінила війна в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:22 Зеленський заявив про можливий великий обмін полоненими

21:21 Офіс чи дім — як змінюється ринок праці в Одесі

20:54 Зеленський пояснив, коли Україна отримає перший транш від ЄС

20:50 У США пояснили, чому Путіну важливо зустрітися із Зеленським

20:45 Зняти долари у банкоматі — чи доступна така послуга українцям

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

06:55 Тисячі вбитих — на Майдані порахували прапорці за загиблими

06:33 Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

06:19 Бізнес під обстрілами — що рятує економіку прифронтових регіонів

04:37 Хронологія війни — фото та відео перших днів, які увійшли в історію

21 лютого

06:33 Українська мова як символ ідентичності — як почати вивчати з нуля

20 лютого

06:33 Герої України — хто, на думку одеситів, заслуговує на цей статус

18 лютого

06:33 Вартість продуктів на одеському Привозі — що подорожчало у лютому

17 лютого

06:33 Грошей на все не вистачає — що кажуть одесити про свої зарплати

14 лютого

06:33 День святого Валентина — як до нього ставляться одесити

Text

21:32 Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

24 лютого 2026 р. 18:00
Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

24 лютого 2026 р. 17:19
Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

24 лютого 2026 р. 13:11
Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

24 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2026 р. 08:00
Втратив ноги, але врятував побратимів — інтервʼю з ветераном ГУР "Наум"

Втратив ноги, але врятував побратимів — інтервʼю з ветераном ГУР "Наум"

24 лютого 2026 р. 06:10
На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

23 лютого 2026 р. 18:00
Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

23 лютого 2026 р. 13:17

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації