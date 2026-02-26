Відео
Відео

Рубіо зробив важливу заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Рубіо зробив важливу заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

26 лютого 2026 р. 13:09

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що повномасштабна війна Росії проти України не має військового розв’язання. Він зазначив, що ця війна закінчиться переговорами.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 26 лютого.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;
  • позивний "Більбо", офіцер 108-го окремого штурмового батальйону Вовки Да Вінчі Володимир Лавренчук;
  • політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
  •  начальник Каховської МВА, Каховський міський голова Віталій Немерець;
  • капітан заступник командира батальйону безпілотних систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмової Таврійської бригади Едуард Бардін;
  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко;
  • юрист-міжнародник, доктор філософії з міжнародного права Віталій Яремчук;
  • ветеран російсько-української війни Євген Ієвлев.

Нещодавно Марко Рубіо запевнив, що США продовжують посилювати тиск на Росію та постачати зброю Україні.

Також Рубіо заявляв, що лідер США Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити повномасштабну війну в Україні.

Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2026 р. 08:00
Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

25 лютого 2026 р. 19:00
Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

25 лютого 2026 р. 18:00
Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

25 лютого 2026 р. 13:12
ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2026 р. 08:00
Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

24 лютого 2026 р. 21:32
Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

24 лютого 2026 р. 18:00
Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

24 лютого 2026 р. 17:19

