Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що повномасштабна війна Росії проти України не має військового розв’язання. Він зазначив, що ця війна закінчиться переговорами.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 26 лютого.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;

позивний "Більбо", офіцер 108-го окремого штурмового батальйону Вовки Да Вінчі Володимир Лавренчук;

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

начальник Каховської МВА, Каховський міський голова Віталій Немерець;

капітан заступник командира батальйону безпілотних систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмової Таврійської бригади Едуард Бардін;

народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко;

юрист-міжнародник, доктор філософії з міжнародного права Віталій Яремчук;

ветеран російсько-української війни Євген Ієвлев.

Нещодавно Марко Рубіо запевнив, що США продовжують посилювати тиск на Росію та постачати зброю Україні.

Також Рубіо заявляв, що лідер США Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити повномасштабну війну в Україні.