Україна
Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE
Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

27 лютого 2026 р. 18:04

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливих термінів закінчення повномасштабної війни. Він зазначив, що є "вікно можливостей" для досягнення миру до осені 2026 року.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 27 лютого.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління Ілля Котов;
  • доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;
  • народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України  Руслан Горбенко;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;
  • народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Нещодавно Володимир Зеленський окреслив можливі наслідки у разі передачі Росії частини українських територій в обмін на мир. 

Крім того, повідомлялося, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп скоординували позиції щодо шляхів завершення повномасштабної війни Росії проти України.

