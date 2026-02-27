Президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливих термінів закінчення повномасштабної війни. Він зазначив, що є "вікно можливостей" для досягнення миру до осені 2026 року.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 27 лютого.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління Ілля Котов;
- доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;
- народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
- народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
- військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;
- народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.
Нещодавно Володимир Зеленський окреслив можливі наслідки у разі передачі Росії частини українських територій в обмін на мир.
Крім того, повідомлялося, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп скоординували позиції щодо шляхів завершення повномасштабної війни Росії проти України.