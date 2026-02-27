Президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливих термінів закінчення повномасштабної війни. Він зазначив, що є "вікно можливостей" для досягнення миру до осені 2026 року.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 27 лютого.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління Ілля Котов;

доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;

народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;

народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Нещодавно Володимир Зеленський окреслив можливі наслідки у разі передачі Росії частини українських територій в обмін на мир.

Крім того, повідомлялося, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп скоординували позиції щодо шляхів завершення повномасштабної війни Росії проти України.