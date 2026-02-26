Гостями ефіру Вечір.LIVE стали політолог Віра Константинова, авіаційний експерт Костянтин Криволап, політолог Максим Джигун, військовий аналітик Денис Попович, речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов, економіст Олексій Кущ та експерт-міжнародник Євген Добряк.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що у Женеві розпочалася зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Разом з економічною командою уряду ми ретельно опрацюємо пакет заходів щодо забезпечення процвітання: механізми економічної підтримки та відновлення України, інструменти залучення інвестицій і рамки довгострокового співробітництва", — зазначив Умєров.

Нагадаємо, секретар РНБО повідомив, що у Женеві обговорять гуманітарний трек та майбутні нові обміни полоненими.

А 25 лютого український лідер Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили тристоронні перемовини на початку березня.