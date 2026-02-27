Президент України Володимир Зеленський сказав, коли може закінчитися повномасштабна війна Росії проти України. За його словами, є "вікно можливостей" для досягнення миру до осені 2026 року.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 27 лютого.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- кандидат політичних наук, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко;
- генеральний директор YASNO Сергій Коваленко;
- інженер-програміст, співзасновник компанії Rovertech, один із розробників "КНРО Змій" Борис Дрожак;
- народний депутат, голова робочої групи з питань житла тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО УКраїни" Максим Ткаченко;
- політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною" Антон Малеєв;
- економіст, фінансист Сергій Фурса.
Нещодавно Зеленський пояснював можливі наслідки у разі передачі Росії частини територій заради миру.
Також стало відомо, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп узгодили позицію щодо завершення повномасштабної війни.