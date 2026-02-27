Відео
Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

27 лютого 2026 р. 13:16

13:16 Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

08:00 Умєров заявив про тристоронню зустріч незабаром — ефір Ранок.LIVE

01:21 Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

20:16 Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

18:00 У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

13:09 Рубіо зробив важливу заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE

19:00 Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

18:00 Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

13:12 Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський сказав, коли може закінчитися повномасштабна війна Росії проти України. За його словами, є "вікно можливостей" для досягнення миру до осені 2026 року.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 27 лютого.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • кандидат політичних наук, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко;
  • генеральний директор YASNO Сергій Коваленко;
  • інженер-програміст, співзасновник компанії Rovertech, один із розробників "КНРО Змій" Борис Дрожак;
  • народний депутат, голова робочої групи з питань житла тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО УКраїни" Максим Ткаченко;
  • політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною" Антон Малеєв;
  • економіст, фінансист Сергій Фурса.

Нещодавно Зеленський пояснював можливі наслідки у разі передачі Росії частини територій заради миру.

Також стало відомо, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп узгодили позицію щодо завершення повномасштабної війни.

Новини з відео

14:19 Судноплавство під ударом — окупанти атакували порти Одещини

14:01 Нардеп відповів, чи можливе замороження бойових дій у 2026 році

13:51 Зеленський провів розмову з прем'єром Словаччини Фіцо — деталі

13:50 Як захиститися від фінансової кризи — економіст назвав дієвий спосіб

13:43 Росія продає якнайбільше нафти, щоб мати гроші на ракети

13:28 Енергетика та пенсії — Зеленський провів нараду з прем'єркою

13:26 День заснування Одещини — чим відомий регіон

13:20 Ryanair запустив нову акцію — куди можна полетіти майже за безцінь

13:17 На дорогах значні руйнування — міністр назвав причину

13:08 Протибалістичні ракети для України — Міноборони готує проєкти

06:33 Огірки по 400 гривень — вартість овочів на ринку в Одесі зросла

26 лютого

06:33 Знищені РФ будинки та квартири — порядок компенсацій від держави

24 лютого

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

06:55 Тисячі вбитих — на Майдані порахували прапорці за загиблими

06:33 Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

06:19 Бізнес під обстрілами — що рятує економіку прифронтових регіонів

04:37 Хронологія війни — фото та відео перших днів, які увійшли в історію

21 лютого

06:33 Українська мова як символ ідентичності — як почати вивчати з нуля

20 лютого

06:33 Герої України — хто, на думку одеситів, заслуговує на цей статус

18 лютого

06:33 Вартість продуктів на одеському Привозі — що подорожчало у лютому

13:16 Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

08:00 Умєров заявив про тристоронню зустріч незабаром — ефір Ранок.LIVE

01:21 Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

20:16 Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

18:00 У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

Умєров заявив про тристоронню зустріч незабаром — ефір Ранок.LIVE

Умєров заявив про тристоронню зустріч незабаром — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2026 р. 08:00
Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

27 лютого 2026 р. 01:21
Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

26 лютого 2026 р. 20:16
У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

26 лютого 2026 р. 18:00
Рубіо зробив важливу заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Рубіо зробив важливу заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

26 лютого 2026 р. 13:09
Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2026 р. 08:00
Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

25 лютого 2026 р. 19:00
Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

25 лютого 2026 р. 18:00

