Президент України Володимир Зеленський сказав, коли може закінчитися повномасштабна війна Росії проти України. За його словами, є "вікно можливостей" для досягнення миру до осені 2026 року.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 27 лютого.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

кандидат політичних наук, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко;

генеральний директор YASNO Сергій Коваленко;

інженер-програміст, співзасновник компанії Rovertech, один із розробників "КНРО Змій" Борис Дрожак;

народний депутат, голова робочої групи з питань житла тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО УКраїни" Максим Ткаченко;

політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною" Антон Малеєв;

економіст, фінансист Сергій Фурса.

Нещодавно Зеленський пояснював можливі наслідки у разі передачі Росії частини територій заради миру.

Також стало відомо, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп узгодили позицію щодо завершення повномасштабної війни.