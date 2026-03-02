Гостями ефіру Ранок.LIVE стали начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654 Данило Положухно, політолог Олексій Кошель, соціолог Дмитро Громаков, політолог Ігор Чаленко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, ексзаступник генпрокурора Микола Голомша, дипломат Ігор Долгов та депутат Одеської міської ради Світлана Осауленко.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського про підготовку Росії до нових атак по інфраструктурі. Серед інших тем:

До Харкова долетів дрон на оптоволокні;

Для всіх військових готують чіткі умови служби з відстрочкою після контракту, законопроєкт скоро представлять, — заступник голови ОП Паліса;

Путін погодився прийняти гарантії безпеки для України від США, — Кирило Буданов;

Законопроєкт про повоєнні вибори буде представлений у парламенті найближчим часом, — Стефанчук;

OpenAI заблокувала в ChatGPT російських пропагандистів: створювали плани ІПСО та контент для соціальних мереж;

Питання комунікації і зв'язку з українцями на ТОТ стає все гострішим;

11 країн опинилися під обстрілами Ірану, Тегеран воює сам проти всіх, — Schizointel;

Іран запропонував відновити переговори зі США, — Трамп;

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 1 березня Зеленський попередив про нові загрози з боку Росії. Він закликав зберігати концентрацію і готовність до оборони.

А американський лідер Дональд Трамп підтвердив готовність Штатів до переговорів з Іраном. Наразі точна дата невідома.