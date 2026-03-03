Україна отримала доступ до детальних планів російського військового командування на 2026–2027 роки. Перехоплені документи свідчать про наміри РФ продовжувати окупацію Донецької та Луганської областей, а також розвивати наступ у напрямку Запоріжжя та Дніпра. Проте, як зауважив Володимир Зеленський, ці плани часто не мають нічого спільного з дійсністю, оскільки росіянам складно виконувати поставлені завдання.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 3 березня

В ефірі ведучі обговорять з гостями та експертами оновлення з Борівсько-Лиманського напрямку, дрони й наземні роботизовані комплекси, зокрема на тлі заяв про перевагу сил РФ і вплив блокування Starlink.

Далі обговорять безпекову ситуацію в Запорізькій області, підготовку нового раунду тристоронніх перемовин 5–9 березня та дискусії про території і ймовірні вибори, де законопроєкт готовий на дві третини.

Окрему увагу приділять темі загострення на Близькому Сході, наслідки операції проти Ірану та реакції США й Ізраїлю. Також у фокусі буде питання ВПО й житлових програм, евакуація дітей із зон активних бойових дій, а далі — економічні наслідки регіональної ескалації: нафта, газ у ЄС і можливі коливання курсу євро та долара.

Завершать ефір розмовами про ППО, ракетні загрози, нові зразки озброєнь РФ, удари по військових цілях у Новоросійську та те, як війна на Близькому Сході може впливати на поставки зброї Україні.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Позивний "Макар", командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр

Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог"

Павло Фролов, народний депутат "Слуга Народу", голова ТСК із захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок агресії РФ

Анна Уколова, майор запасу, представник пресслужби Армії оборони Ізраїлю

Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ

Віталій Кулик, футуролог

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"

Петро Олещук, політолог

Окремо Володимир Зеленський відреагував на погрози Росії вийти з переговорного процесу.

Також раніше глава держави коментував, чи надають США та ЄС розвіддані Україні.