Україна отримала доступ до детальних планів російського військового командування на 2026–2027 роки. Перехоплені документи свідчать про наміри РФ продовжувати окупацію Донецької та Луганської областей, а також розвивати наступ у напрямку Запоріжжя та Дніпра. Проте, як зауважив Володимир Зеленський, ці плани часто не мають нічого спільного з дійсністю, оскільки росіянам складно виконувати поставлені завдання.
Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 3 березня
В ефірі ведучі обговорять з гостями та експертами оновлення з Борівсько-Лиманського напрямку, дрони й наземні роботизовані комплекси, зокрема на тлі заяв про перевагу сил РФ і вплив блокування Starlink.
Далі обговорять безпекову ситуацію в Запорізькій області, підготовку нового раунду тристоронніх перемовин 5–9 березня та дискусії про території і ймовірні вибори, де законопроєкт готовий на дві третини.
Окрему увагу приділять темі загострення на Близькому Сході, наслідки операції проти Ірану та реакції США й Ізраїлю. Також у фокусі буде питання ВПО й житлових програм, евакуація дітей із зон активних бойових дій, а далі — економічні наслідки регіональної ескалації: нафта, газ у ЄС і можливі коливання курсу євро та долара.
Завершать ефір розмовами про ППО, ракетні загрози, нові зразки озброєнь РФ, удари по військових цілях у Новоросійську та те, як війна на Близькому Сході може впливати на поставки зброї Україні.
Гості ефіру Ранок.LIVE
- Позивний "Макар", командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр
- Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя
- Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог"
- Павло Фролов, народний депутат "Слуга Народу", голова ТСК із захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок агресії РФ
- Анна Уколова, майор запасу, представник пресслужби Армії оборони Ізраїлю
- Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ
- Віталій Кулик, футуролог
- Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"
- Петро Олещук, політолог
Окремо Володимир Зеленський відреагував на погрози Росії вийти з переговорного процесу.
Також раніше глава держави коментував, чи надають США та ЄС розвіддані Україні.