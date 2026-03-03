Відео
Розвідка дізналася нові плани Росії на Україну — ефір Ранок.LIVE

Розвідка дізналася нові плани Росії на Україну — ефір Ранок.LIVE

03 березня 2026 р. 08:00

Україна отримала доступ до детальних планів російського військового командування на 2026–2027 роки. Перехоплені документи свідчать про наміри РФ продовжувати окупацію Донецької та Луганської областей, а також розвивати наступ у напрямку Запоріжжя та Дніпра. Проте, як зауважив Володимир Зеленський, ці плани часто не мають нічого спільного з дійсністю, оскільки росіянам складно виконувати поставлені завдання.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 3 березня

В ефірі ведучі обговорять з гостями та експертами оновлення з Борівсько-Лиманського напрямку, дрони й наземні роботизовані комплекси, зокрема на тлі заяв про перевагу сил РФ і вплив блокування Starlink.

Далі обговорять безпекову ситуацію в Запорізькій області, підготовку нового раунду тристоронніх перемовин 5–9 березня та дискусії про території і ймовірні вибори, де законопроєкт готовий на дві третини.

Окрему увагу приділять темі загострення на Близькому Сході, наслідки операції проти Ірану та реакції США й Ізраїлю. Також у фокусі буде питання ВПО й житлових програм, евакуація дітей із зон активних бойових дій, а далі — економічні наслідки регіональної ескалації: нафта, газ у ЄС і можливі коливання курсу євро та долара.

Завершать ефір розмовами про ППО, ракетні загрози, нові зразки озброєнь РФ, удари по військових цілях у Новоросійську та те, як війна на Близькому Сході може впливати на поставки зброї Україні.

Гості ефіру Ранок.LIVE 

  • Позивний "Макар", командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр
  • Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя
  • Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог"
  • Павло Фролов, народний депутат "Слуга Народу", голова ТСК із захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок агресії РФ
  • Анна Уколова, майор запасу, представник пресслужби Армії оборони Ізраїлю
  • Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ
  • Віталій Кулик, футуролог
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"
  • Петро Олещук, політолог

Окремо Володимир Зеленський відреагував на погрози Росії вийти з переговорного процесу. 

Також раніше глава держави коментував, чи надають США та ЄС розвіддані Україні.

