Гостями ефіру Вечір.LIVE стали кандидат економічних наук Іван Ус, доктор економічних наук Ярослав Жаліло, експерт з публічної політики Ілля Котов, нардепка Галина Янченко, філософ Сергій Дацюк та військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Україна отримала 11 запитів від країн-сусідів Ірану, європейських держав та США про підтримку у протидії іранським дронам.

"Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках", — зазначив український лідер Володимир Зеленський.

Нагадаємо, глава держави повідомив, що Україна розраховує отримати дефіцитні речі в обмін на допомогу на Близькому Сході.

А 8 березня Зеленський зазначив, що перша група українців вже відправляється на Близький Схід, аби навчати країни Перської затоки збивати БпЛА.