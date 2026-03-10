Українські військові активізували контратаки на півдні країни, найінтенсивніші бої тривають у Запорізькій області. Аналітики вважають, що такі дії можуть зірвати підготовку Росії до масштабного наступу навесні та влітку.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 10 березня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- прокурор столичної прокуратури (2014-2025 роки), почесний голова ВГО "Правова рівність" Ярослав Захарченко;
- політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;
- правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова;
- дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині (2010-2017 роки) Олександр Левченко;
- військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст Єгор Чечеринда;
- міністр палива та енергетики (2007-2010 роки), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014 рік) Юрій Продан.
Нагадаємо, що 10 березня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський приїхав у Донецьку область. Під час візиту на Донеччину Сирський схвалив рішення для посилення стійкості оборони та покращення логістики.
Начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко заявив, що українські захисники звільнили майже всю територію Дніпропетровської області. Залишилося зачистити деякі населені пункти.