Українські військові активізували контратаки на півдні країни, найінтенсивніші бої тривають у Запорізькій області. Аналітики вважають, що такі дії можуть зірвати підготовку Росії до масштабного наступу навесні та влітку.

Нагадаємо, що 10 березня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський приїхав у Донецьку область. Під час візиту на Донеччину Сирський схвалив рішення для посилення стійкості оборони та покращення логістики.

Начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко заявив, що українські захисники звільнили майже всю територію Дніпропетровської області. Залишилося зачистити деякі населені пункти.