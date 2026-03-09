Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Антон Малеєв, юрист-міжнародник Віталій Яремчук, депутат Одеської міської ради Світлана Осауленко, перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран та військовий аналітик Денис Попович.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського, що Україна направила експертів з безпілотників для захисту американських баз у Йорданії. За його словами, Київ готовий допомогти країнам Близького Сходу.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що Україна розраховує отримати дефіцитні речі в обмін на допомогу на Близькому Сході.

Крім того, глава держави повідомляв, що перша група українців вже відправилася на Близький Схід, аби навчати країни Перської затоки збивати безпілотники.