Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США не будуть укладати з Іраном жодну іншу угоду, окрім "беззастережної капітуляції". Після цього Іран почнуть повертати "з межі знищення".

Про це говоримо в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 6 березня.

Про що ефір Вечір.LIVE

Як зазначив Дональд Трамп, Іран після відновлення стане економічно сильнішим, ніж будь-коли раніше. Водночас він наголосив, що про жодну угоду, окрім повної капітуляції не йдеться.

Гості ефіру Вечір.LIVE:

політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

політолог, громадський діяч Олесь Доній;

народний депутат партії "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина;

народний депутат України, партії "Європейська Солідарність" Софія Федина;

міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;

доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.

Військова операція в Ірані

Україна буде допомагати США протидіяти іранським дронам на Близькому Сході. Відповідний запит Київ отримав від Вашингтона, заявив глава держави Володимир Зеленський.

Рішення почати військову операцію в Ірані Президент США Дональд Трамп ухвалив разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Розмова між лідерами відбулася 23 лютого.