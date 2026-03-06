Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США не будуть укладати з Іраном жодну іншу угоду, окрім "беззастережної капітуляції". Після цього Іран почнуть повертати "з межі знищення".
Про це говоримо в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 6 березня.
Про що ефір Вечір.LIVE
Як зазначив Дональд Трамп, Іран після відновлення стане економічно сильнішим, ніж будь-коли раніше. Водночас він наголосив, що про жодну угоду, окрім повної капітуляції не йдеться.
Гості ефіру Вечір.LIVE:
- політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- політолог, громадський діяч Олесь Доній;
- народний депутат партії "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина;
- народний депутат України, партії "Європейська Солідарність" Софія Федина;
- міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
- доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.
Військова операція в Ірані
Україна буде допомагати США протидіяти іранським дронам на Близькому Сході. Відповідний запит Київ отримав від Вашингтона, заявив глава держави Володимир Зеленський.
Рішення почати військову операцію в Ірані Президент США Дональд Трамп ухвалив разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Розмова між лідерами відбулася 23 лютого.