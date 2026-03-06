Відео
Україна
Угоди не буде, Трамп вимагає капітуляції Ірану — ефір Вечір.LIVE
Угоди не буде, Трамп вимагає капітуляції Ірану — ефір Вечір.LIVE

Угоди не буде, Трамп вимагає капітуляції Ірану — ефір Вечір.LIVE

06 березня 2026 р. 18:00

18:00 Угоди не буде, Трамп вимагає капітуляції Ірану — ефір Вечір.LIVE

13:03 МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE

08:00 США попросили в України допомоги на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

20:00 Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

18:00 Іран вперше атакував Азербайджан — ефір Вечір.LIVE

13:00 Україна пропонує обмін досвідом збиття дронів на ППО — ефір День.LIVE

08:00 Україна допоможе країнам Близького Сходу у війні — ефір Ранок.LIVE

19:00 Як Київ пережив зиму та ситуація на Троєщині — ефір Київський час

18:20 США планують довести війну в Ірані "до кінця" — ефір Вечір.LIVE

13:11 В Україні дорожчає пальне та зростає курс валют — ефір День.LIVE

20:00 Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

18:00 Іран вперше атакував Азербайджан — ефір Вечір.LIVE

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США не будуть укладати з Іраном жодну іншу угоду, окрім "беззастережної капітуляції". Після цього Іран почнуть повертати "з межі знищення".

Про це говоримо в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 6 березня.

Про що ефір Вечір.LIVE

Як зазначив Дональд Трамп, Іран після відновлення стане економічно сильнішим, ніж будь-коли раніше. Водночас він наголосив, що про жодну угоду, окрім повної капітуляції не йдеться.

Гості ефіру Вечір.LIVE:

  • політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • політолог, громадський діяч Олесь Доній;
  • народний депутат партії "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина;
  • народний депутат України, партії "Європейська Солідарність" Софія Федина;
  • міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.

Військова операція в Ірані

Україна буде допомагати США протидіяти іранським дронам на Близькому Сході. Відповідний запит Київ отримав від Вашингтона, заявив глава держави Володимир Зеленський.

Рішення почати військову операцію в Ірані Президент США Дональд Трамп ухвалив разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Розмова між лідерами відбулася 23 лютого.

19:00 Сибіга відповів, що відомо про долю затриманих українців в Угорщині

18:53 Перші емоції звільнених з полону захисників сьогодні — відео

18:35 Мобільний зв'язок для абонентів 60+ — які бюджетні тарифи доступні людям

18:30 Що загрожує пам'ятнику Дюку в Одесі — побоювання фахівців

18:26 Аншлаги і дорогі місця — скільки коштує похід у театр Франка

18:07 Бахматов різко висловився у бік Кличка через колапс у Києві

18:00 Угоди не буде, Трамп вимагає капітуляції Ірану — ефір Вечір.LIVE

17:40 У Динамо розповіли, чи раділи гравці звільненню Шовковського

17:39 Вартість палива на АЗС в Одесі — як зросла ціна

17:34 Синоптик Діденко прогнозує прихід справжньої весни цими вихідними

18:00 Угоди не буде, Трамп вимагає капітуляції Ірану — ефір Вечір.LIVE

13:03 МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE

08:00 США попросили в України допомоги на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

20:00 Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

18:00 Іран вперше атакував Азербайджан — ефір Вечір.LIVE

