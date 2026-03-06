На тлі викрадення сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, у МЗС заявили, що не можуть гарантувати безпеку українців у зв'язку зі свавільними діями угорської влади.
Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 6 березня
В ефірі обговорять загострення у відносинах з Угорщиною після повідомлень про викрадення сімох громадян України та крадіжку майна державного банку в Будапешті — на цьому тлі в МЗС заявили, що не можуть гарантувати безпеку українців через свавільні дії угорської влади. Також говоритимуть про безпекові ризики, міжнародний контекст і енергетику, а окремо про соціальну політику та економічні виклики, включно з волонтерськими й оборонними ініціативами.
Гості ефіру:
- Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень"
- Денис Десятник, командир спеціального підрозділу ізраїльської армії
- Цві Зільбер, головний редактор "Найкраще радіо", Ізраїль
- Денис Дутчак, економічний експерт, партнер юридичної фірми Truman Legal
- Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина"
- Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики 2022–2025 рр, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital
- Данило Шингельський, військовий менеджер проєкту "Дронопад" та фонду "Повернись живим"
- Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України"
- Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій
Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав погрожувати Україні. Джерела Новини.LIVE сказали, де Угорщина утримує викрадені інкасаторські авто "Ощадбанку".