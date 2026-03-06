Ефір День.LIVE 6 березня

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE arrow
МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE

МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE

06 березня 2026 р. 13:03

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:03 МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE

Text

08:00 США попросили в України допомоги на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2026
Text

20:00 Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

Text

18:00 Іран вперше атакував Азербайджан — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна пропонує обмін досвідом збиття дронів на ППО — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна допоможе країнам Близького Сходу у війні — ефір Ранок.LIVE

4 березня 2026
Text

19:00 Як Київ пережив зиму та ситуація на Троєщині — ефір Київський час

Text

18:20 США планують довести війну в Ірані "до кінця" — ефір Вечір.LIVE

Text

13:11 В Україні дорожчає пальне та зростає курс валют — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

13:03 МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE

Text

08:00 США попросили в України допомоги на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2026
Text

20:00 Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

Text

18:00 Іран вперше атакував Азербайджан — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна пропонує обмін досвідом збиття дронів на ППО — ефір День.LIVE

На тлі викрадення сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, у МЗС заявили, що не можуть гарантувати безпеку українців у зв'язку зі свавільними діями угорської влади.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 6 березня

В ефірі обговорять загострення у відносинах з Угорщиною після повідомлень про викрадення сімох громадян України та крадіжку майна державного банку в Будапешті — на цьому тлі в МЗС заявили, що не можуть гарантувати безпеку українців через свавільні дії угорської влади. Також говоритимуть про безпекові ризики, міжнародний контекст і енергетику, а окремо про соціальну політику та економічні виклики, включно з волонтерськими й оборонними ініціативами.

Гості ефіру:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень"
  • Денис Десятник, командир спеціального підрозділу ізраїльської армії
  • Цві Зільбер, головний редактор "Найкраще радіо", Ізраїль
  • Денис Дутчак, економічний експерт, партнер юридичної фірми Truman Legal
  • Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина"
  • Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики 2022–2025 рр, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital
  • Данило Шингельський, військовий менеджер проєкту "Дронопад" та фонду "Повернись живим"
  • Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України"
  • Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав погрожувати Україні. Джерела Новини.LIVE сказали, де Угорщина утримує викрадені інкасаторські авто "Ощадбанку".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

13:03 МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE

13:03 Буданов заявив, що серед звільнених полонених цивільні українці

13:02 Мінус авіаремонтний завод у Криму — успішний удар СБУ

13:00 Нова допомога для людей з інвалідністю — як отримати 15 тис. грн

12:52 Українцям дали всього місяць — кому обов’язково звернутися в податкову

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:50 Ще 300 захисників повернулися додому під час обміну полоненими

12:45 Росіяни примусово вивезли 19 жителів Сумщини

12:27 Які КПП на кордоні варто об'їхати сьогодні, аби не стояти у черзі

12:20 Як виключеному з обліку перевірити свій статус

12:16 У Херсоні під обстріл потрапив медзаклад

13:03 Буданов заявив, що серед звільнених полонених цивільні українці

13:02 Мінус авіаремонтний завод у Криму — успішний удар СБУ

13:00 Нова допомога для людей з інвалідністю — як отримати 15 тис. грн

12:52 Українцям дали всього місяць — кому обов’язково звернутися в податкову

12:50 Ще 300 захисників повернулися додому під час обміну полоненими

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:45 Росіяни примусово вивезли 19 жителів Сумщини

12:27 Які КПП на кордоні варто об'їхати сьогодні, аби не стояти у черзі

12:20 Як виключеному з обліку перевірити свій статус

12:16 У Херсоні під обстріл потрапив медзаклад

12:12 В Одесі чути вибухи — місто атакують дрони

06:33 Чи відзначатимуть одесити 8 березня — які очікування

5 березня

06:33 Вартість продуктів в Одесі зростає — ціни на ринку

3 березня

22:29 Українські дрони майбутнього — завоювання світового ринку

2 березня

22:29 Чого одесити очікують від весни цього року — побажання та надії

28 лютого

06:33 Оновлена ​​Одеса — щоб городяни змінили у своєму місті

27 лютого

06:33 Огірки по 400 гривень — вартість овочів на ринку в Одесі зросла

26 лютого

06:33 Знищені РФ будинки та квартири — порядок компенсацій від держави

24 лютого

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

06:55 Тисячі вбитих — на Майдані порахували прапорці за загиблими

06:33 Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

Text

13:03 МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE

Text

08:00 США попросили в України допомоги на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

5 березня
Text

20:00 Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

Text

18:00 Іран вперше атакував Азербайджан — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна пропонує обмін досвідом збиття дронів на ППО — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
США попросили в України допомоги на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

США попросили в України допомоги на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

06 березня 2026 р. 08:00
Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

05 березня 2026 р. 20:00
Іран вперше атакував Азербайджан — ефір Вечір.LIVE

Іран вперше атакував Азербайджан — ефір Вечір.LIVE

05 березня 2026 р. 18:00
Україна пропонує обмін досвідом збиття дронів на ППО — ефір День.LIVE

Україна пропонує обмін досвідом збиття дронів на ППО — ефір День.LIVE

05 березня 2026 р. 13:00
Україна допоможе країнам Близького Сходу у війні — ефір Ранок.LIVE

Україна допоможе країнам Близького Сходу у війні — ефір Ранок.LIVE

05 березня 2026 р. 08:00
Як Київ пережив зиму та ситуація на Троєщині — ефір Київський час

Як Київ пережив зиму та ситуація на Троєщині — ефір Київський час

04 березня 2026 р. 19:00
США планують довести війну в Ірані "до кінця" — ефір Вечір.LIVE

США планують довести війну в Ірані "до кінця" — ефір Вечір.LIVE

04 березня 2026 р. 18:20
В Україні дорожчає пальне та зростає курс валют — ефір День.LIVE

В Україні дорожчає пальне та зростає курс валют — ефір День.LIVE

04 березня 2026 р. 13:11

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації