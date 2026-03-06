На тлі викрадення сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, у МЗС заявили, що не можуть гарантувати безпеку українців у зв'язку зі свавільними діями угорської влади.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 6 березня

В ефірі обговорять загострення у відносинах з Угорщиною після повідомлень про викрадення сімох громадян України та крадіжку майна державного банку в Будапешті — на цьому тлі в МЗС заявили, що не можуть гарантувати безпеку українців через свавільні дії угорської влади. Також говоритимуть про безпекові ризики, міжнародний контекст і енергетику, а окремо про соціальну політику та економічні виклики, включно з волонтерськими й оборонними ініціативами.

Гості ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень"

Денис Десятник, командир спеціального підрозділу ізраїльської армії

Цві Зільбер, головний редактор "Найкраще радіо", Ізраїль

Денис Дутчак, економічний експерт, партнер юридичної фірми Truman Legal

Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина"

Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики 2022–2025 рр, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital

Данило Шингельський, військовий менеджер проєкту "Дронопад" та фонду "Повернись живим"

Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України"

Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав погрожувати Україні. Джерела Новини.LIVE сказали, де Угорщина утримує викрадені інкасаторські авто "Ощадбанку".