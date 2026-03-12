Відео
Відео

Київ направив три експертні групи на Близький Схід — Вечір.LIVE

Київ направив три експертні групи на Близький Схід — Вечір.LIVE

12 березня 2026 р. 18:00

Україна відправила три делегації до країн Близького Сходу. Представники Києва будуть проводити переговори щодо співпраці.

Про це і не тільки говоримо в ефірі Вечір.LIVE о 18:00.

Про що ефір

За словами глави держави, на Близький Схід вирушили "сильні команди". Наразі військові вже працюють з партнерами.

Гості ефіру:

  • народний депутат від "Слуги Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Козир;
  • народний депутат від "Батьківщини", комітет з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Раніше Президент України Володимир Зеленський висловився про роботу експертних груп на Близькому Сході. Він зауважив, що партнери "дуже задоволені співпрацею".

Крім того, глава держави повідомив, що в країни Близького Сходу вирушили три групи. Туди входять як експерти, так і військові та інженери.

