Президент України Володимир Зеленський 12 березня 2026 року прибув до Бухареста, де провів зустріч із президентом Румунії Нікушором Даном. У румунській столиці главу української держави зустріли з офіційною церемонією.

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Румунії прибув до Бухареста, де зустрівся з президентом країни Нікушором Даном.

У румунській столиці українському лідеру організували церемонію офіційної зустрічі. Саме після прибуття до Бухареста відбулися перші публічні заходи в межах візиту.

Далы плануютьсяч переговори між сторонами, де будуть обговорюватися питання подальшої підтримки України, ситуація з безпекою в регіоні, взаємодія в оборонній сфері, енергетична стійкість, а також координація дій із союзниками на тлі триваючої війни з Росією.

Поїздка до Бухареста передує запланованим переговорам президента України у Парижі.

Відомо, що Україна також відправила делегацію експертів до країн Близького Сходу, щоб передати досвід збиття дронів.