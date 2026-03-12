Президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста: запланована зустріч із керівництвом Румунії. Також стало відомо, що український президент та французький лідер Емманюель Макрон зустрінуться у Парижі завтра, 13 березня.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 12 березня

У випуску експерти прокоментують: стрибки на ринку пального, курс долара, ризики дефіциту газу та прогноз впливу війни на Близькому Сході на продукти в Україні.

Окремо у фокусі буде скандал в Монобанку із публікацією фото клієнтки та реакція НБУ. Далі обговорять ескалацію навколо Ірану й Ізраїлю та заяви сторін, а також переговорний трек України і РФ, гарантії безпеки та підготовку до наступних зустрічей.

Завершать ефір аграрними наслідками війни США в Ірані для зернового ринку, посівної та цін, і оперативною ситуацією в Запоріжжі, включно з наслідками удару та компенсаціями.

Гості День.LIVE

Андрій Новак, голова Комітету економістів України

В'ячеслав Ліхачов, фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод

Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в НААУ

Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч

Інна Богатих, ексзаступниця міністра юстиції (2024–2025), Head of Legal & Compliance Truman

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради

Дмитро Соломчук, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики

Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя

Сьогодні, 12 березня, Верховна Рада ухвалила закон, що скасовує дію візи для деяких іноземців.

Також стало відомо, що дрони Служби безпеки України атакували один з найбільших НПС в Росії на півдні.