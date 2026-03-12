Президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста: запланована зустріч із керівництвом Румунії. Також стало відомо, що український президент та французький лідер Емманюель Макрон зустрінуться у Парижі завтра, 13 березня.
Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 12 березня
У випуску експерти прокоментують: стрибки на ринку пального, курс долара, ризики дефіциту газу та прогноз впливу війни на Близькому Сході на продукти в Україні.
Окремо у фокусі буде скандал в Монобанку із публікацією фото клієнтки та реакція НБУ. Далі обговорять ескалацію навколо Ірану й Ізраїлю та заяви сторін, а також переговорний трек України і РФ, гарантії безпеки та підготовку до наступних зустрічей.
Завершать ефір аграрними наслідками війни США в Ірані для зернового ринку, посівної та цін, і оперативною ситуацією в Запоріжжі, включно з наслідками удару та компенсаціями.
Гості День.LIVE
- Андрій Новак, голова Комітету економістів України
- В'ячеслав Ліхачов, фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод
- Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в НААУ
- Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч
- Інна Богатих, ексзаступниця міністра юстиції (2024–2025), Head of Legal & Compliance Truman
- Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
- Дмитро Соломчук, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики
- Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя
Сьогодні, 12 березня, Верховна Рада ухвалила закон, що скасовує дію візи для деяких іноземців.
Також стало відомо, що дрони Служби безпеки України атакували один з найбільших НПС в Росії на півдні.