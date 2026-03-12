Відео
Зеленський прибув до Румунії з важливими завданнями — ефір День.LIVE

Зеленський прибув до Румунії з важливими завданнями — ефір День.LIVE

12 березня 2026 р. 13:10

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста: запланована зустріч із керівництвом Румунії. Також стало відомо, що український президент та французький лідер Емманюель Макрон зустрінуться у Парижі завтра, 13 березня.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 12 березня

У випуску експерти прокоментують: стрибки на ринку пального, курс долара, ризики дефіциту газу та прогноз впливу війни на Близькому Сході на продукти в Україні.

Окремо у фокусі буде скандал в Монобанку із публікацією фото клієнтки та реакція НБУ. Далі обговорять ескалацію навколо Ірану й Ізраїлю та заяви сторін, а також переговорний трек України і РФ, гарантії безпеки та підготовку до наступних зустрічей. 

Завершать ефір аграрними наслідками війни США в Ірані для зернового ринку, посівної та цін, і оперативною ситуацією в Запоріжжі, включно з наслідками удару та компенсаціями.

Гості День.LIVE

  • Андрій Новак, голова Комітету економістів України
  • В'ячеслав Ліхачов, фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод
  • Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в НААУ
  • Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч
  • Інна Богатих, ексзаступниця міністра юстиції (2024–2025), Head of Legal & Compliance Truman
  • Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
  • Дмитро Соломчук, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики
  • Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя

Сьогодні, 12 березня, Верховна Рада ухвалила закон, що скасовує дію візи для деяких іноземців

Також стало відомо, що дрони Служби безпеки України атакували один з найбільших НПС в Росії на півдні.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:08 Оформлення нового паспорта — у яких випадках старий документ анулюють

06:33 Слідом за паливом зростають і ціни на одеських ринках

11 березня

06:33 Реакція одеситів на підвищення цін на пальне

9 березня

18:46 Що одесити знають про Тараса Шевченка сьогодні

7 березня

06:33 Вартість квітів в Одесі напередодні 8 березня — як змінилися ціни

6 березня

06:33 Чи відзначатимуть одесити 8 березня — які очікування

5 березня

06:33 Вартість продуктів в Одесі зростає — ціни на ринку

3 березня

22:29 Українські дрони майбутнього — завоювання світового ринку

2 березня

22:29 Чого одесити очікують від весни цього року — побажання та надії

28 лютого

06:33 Оновлена ​​Одеса — щоб городяни змінили у своєму місті

27 лютого

06:33 Огірки по 400 гривень — вартість овочів на ринку в Одесі зросла

